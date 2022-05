Castelfidardo premia i suoi cittadini benemeriti: tanta emozione in Comune

CASTELFIDARDO – È stata una cerimonia ricca di valori quella di sabato 14 maggio a Castelfidardo per la festa dei santi patroni. Alla molteplicità di premi e successi di una carriera di statura internazionale sui palcoscenici più prestigiosi condivisi con le star di ogni genere musicale, il fisarmonicista Richiard Galliano ha aggiunto con orgoglio il titolo di ‘ambasciatore della fisarmonica inserendo sulla cinghia dello strumento la mostrina su sfondo tricolore con lo stemma della città: «Sono stato qui per la prima volta 60 anni fa con mio padre Lucien e voglio ringraziare Castelfidardo suonando due mie composizioni dedicate ai maestri che mi hanno ispirato: Gervasio Marcosignori e Peppino Principe», ha detto. Le note appassionate del Tango pour Claude e del Valse a Margoux hanno concluso in bellezza la seduta solenne di Consiglio Comunale dedicata al conferimento delle civiche benemerenze nella giornata dei Santi Patroni.

«Un’edizione particolare dopo lo stop di due anni causato dalla pandemia e proprio per questo ancor più attesa, perché ci permette di abbracciare la nostra storia, il presente ed il futuro esprimendo gratitudine e portando alla luce l’opera meritoria di concittadini modello», ha detto il sindaco Roberto Ascani. Le parole del presidente del consesso Lara Piatanesi e dei capogruppi consiliari hanno sottolineato il fulgido esempio di impegno e solidarietà dei premiati la cui operosità spazia efficacemente e gratuitamente fra i vari ambiti della sfera culturale, sociale e sportiva, rafforzando identità e senso di comunità. Il Sigillo di Castelfidardo è stato infatti attribuito a due donne tanto speciali quanto umili ed operosamente al servizio della comunità: Anna Quagliardi, insegnante di scuola elementare, volontaria e presidente storica del Centro Caritas e missioni, e Marta Monaci, insegnante, ex assessore, promotrice del Comitato, della scuola e della marcia della pace. La medaglia di Castelfidardo riservata alle associazioni è invece stata attribuita per il 2020 all’Azione Cattolica rappresentata dal presidente Giorgio Saraceni che ha condiviso l’onorificenza con tutto il gruppo di educatori che mettono cuore e anima nel declinare la gioiosa missione dell’accoglienza e della solidarietà. Al Boxing Club Castelfidardo, presente con i tecnici e fondatori Andrea Gabbanelli e Daniele Marra, è andato invece il riconoscimento per l’anno 2022: una storia breve ma intensa e rapida, che in dieci anni ha portato alla cintura tricolore Charly Metonyekpon e tanti giovani a scegliere uno sport che insegna il sacrificio, l’integrazione il rispetto. Un riconoscimento a latere è andato poi ad Andrea Gobbi, giovane ma già affermato musicista e bassista, che nei due anni di pandemia si è reinventato come sound-designer e foley artist/rumorista per il cinema indipendente sfondando sia nel Regno Unito che in Texas al South by South West.

Le motivazioni delle benemerenze

Marta Monaci: Donna di cultura e di pace, ha promosso sia nell’attività professionale di insegnante che nell’impegno politico e sociale, l’educazione ai valori civici di solidarietà, verità e democrazia.

Anna Quagliardi: Esempio di volontariato e dedizione, si è spesa con silenziosa, gratuita e fertile costanza al servizio del prossimo con generoso slancio e fede operante.

Azione Cattolica: Ispirandosi ai principi costitutivi di testimonianza evangelica ed esercizio della carità, interpreta questa missione con gioioso spirito da oltre 40 anni, con forte radicamento nel territorio e profondo contributo all’ aggregazione e formazione di generazioni di giovani.

Boxing club Castelfidardo: Scuola di sport e di vita, insegna non solo la tecnica ma anche la disciplina, il sacrificio, il rispetto delle regole e dell’avversario. Punto di riferimento sia per i giovani sia per chi ambisce ad una carriera professionista, ha raggiunto risultato di assoluto prestigio, portando l’immagine di Castelfidardo ai vertici italiani

Richard Galliano: Artista di impareggiabile maestria, unico per carisma, stile, sensibilità tecnica, esecutiva e compositiva nobilita l’immagine della fisarmonica nel mondo spaziando dal jazz al musette e dal classico al tradizionale.

Andrea Gobbi: Musicista eclettico e innovativo ha portato con successo il suo talento e la creatività fidardense nel mondo musicale e cinematografico.