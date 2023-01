Castelfidardo, il polo della sicurezza è realta

CASTELFIDARDO – È stato fatto un ulteriore passo in avanti nel percorso che porterà alla realizzazione del polo della sicurezza nell’ex sede della casa di riposo Mordini a Castelfidardo. Dopo il completamento del primo stralcio che ha riguardato principalmente l’efficientamento energetico, sono stati assegnati i lavori per l’adeguamento degli spazi interni nell’ala destinata ad ospitare la sede della Croce Verde. In settimana sarà firmato il verbale di inizio lavori, la cui realizzazione è fissata nel tempo massimo di 120 giorni. Come previsto dal progetto, per rendere funzionale la struttura al nuovo uso, si procederà alla demolizione delle pareti divisorie, dei pavimenti e dei massetti delle aree interessate: ciò permetterà di organizzare i nuovi ambienti, dotati di un disimpegno tra l’aula formativa e l’autorimessa, rendendo autonome le funzioni di centro aggregativo e di Croce Verde, attività distinte anche attraverso ingressi e servizi igienici separati ed autonomi. Al primo piano, a servizio della sola Croce Verde, gli spazi comprendono un atrio, una sala d’attesa, uffici amministrativi, salone formativo, sale ricreative, spogliatoi per il personale volontario e bagni distinti per sesso sia privati che al pubblico. Per il secondo piano è previsto invece un intervento atto a separare le camere riservate al personale dall’area ricreativa e ad ottenere una stanza grande ed accessoriata con impianto di trasmissione e telefono centralino per lo svolgimento delle funzioni di soccorso. «Un significativo passo avanti per una realtà come la Croce Verde di fondamentale importanza nel soccorso e nell’assistenza ai nostri concittadini», commenta il sindaco Roberto Ascani.