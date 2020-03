Castelfidardo, pioggia di interventi nel bilancio di previsione

Tra tutti ci sono gli interventi per il miglioramento sismico delle scuole, finanziati da contributi statali per 90mila euro, la realizzazione della mensa per 180mila euro, e la ciclovia per oltre centomila euro, con contributo regionale di 85mila

CASTELFIDARDO – Il Comune di Castelfidardo ha inserito nel bilancio di previsione diverse opere a beneficio degli impianti pubblici. «L’elenco delle opere pubbliche, che sono state realizzate o in fase di realizzazione, è lungo – dicono il sindaco Roberto Ascani e l’assessore al Bilancio Sergio Foria -. Ci sono gli interventi per il miglioramento sismico delle scuole, finanziati da contributi statali per 90mila euro, la realizzazione della mensa per 180mila euro e la ciclovia per oltre centomila euro, con contributo regionale di 85mila. In più l’efficientamento energetico del bocciodromo (con contributo del Coni di 75mila euro) attraverso la sostituzione della copertura, l’eliminazione dell’amianto e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 44,5 kw, e del palazzetto (con finanziamento del governo di 90mila euro) realizzando l’efficientamento delle pareti e la sostituzione degli infissi nonché il rifacimento dei vecchi spogliatoi e l’adeguamento antincendio per un totale di circa 230mila euro».

C’è anche dell’altro in partenza: «La realizzazione dell’illuminazione pubblica a led, con contributi pubblici di 300mila euro cui se ne aggiungeranno altri 200mila per il completamento di tutti i punti luce, con un beneficio di minori consumi che potrebbero arrivare fino al 50 per cento».

È stato completato intanto il nuovo impianto di illuminazione a led nella palestra della scuola “Dalla Chiesa”. L’intervento consentirà un risparmio energetico notevole e permetterà di avere una distribuzione omogenea dell’illuminazione su tutto il campo da gioco frequentato dai ragazzi.