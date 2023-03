Castelfidardo, passi avanti per il secondo lotto della scuola media

CASTELFIDARDO – La notizia che rimette in moto l’edilizia scolastica a Castelfidardo riguarda l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del secondo lotto della nuova scuola media destinata ad ospitare gli studenti dell’istituto comprensivo Mazzini.

«Grazie alle progressive integrazioni effettuate per adeguare il quadro economico al prezzario regionale vigente in linea con il mutato contesto caratterizzato da un severo rincaro delle materie prime, siamo nell’imminenza della firma del contratto. Sull’importo complessivo originariamente preventivato nel novembre 2020 per dare concretezza al progetto, si è registrato infatti un incremento sensibile, coperto con l’aumento del mutuo inserito a bilancio». A farlo sapere il sindaco Roberto Ascani anche attraverso il bimestrale comunale. Alla procedura di gara, espletata su piattaforma del mercato elettronico, hanno partecipato quattro operatori economici che hanno presentato le proprie offerte. La più vantaggiosa si è rivelata quella formulata dalla Unifor srl di Osimo, che ha applicato un ribasso d’asta di poco inferiore all’11 per cento corrispondente a circa 549mila euro.

«In un periodo di grave difficoltà nel reperire imprese disponibili, si tratta di un grande risultato, tanto più che il ribasso consente di liberare una cifra consistente da convogliare sul miglioramento ulteriore dell’esterno del plesso o su altri aspetti. Il nostro progetto si era classificato al secondo posto in Regione, intercettando fondi Miur per tre milioni e 200mila euro e caratterizzandosi per le innovative qualità tecniche sotto il profilo dell’impatto energetico e della sicurezza sismica. Sarà un autentico fiore all’occhiello per la città, che dopo l’impasse dovuta al contenzioso per il primo lotto delle “Soprani”, attende con giustificata impazienza che si sblocchi la situazione del polo scolastico di via Montessori, più volte annunciato ma ancora in embrione».