Castelfidardo, buone notizie: il Palio dell’acqua si farà

CASTELFIDARDO – In una veste rinnovata, in un ambiente scenograficamente di impatto e in versione televisiva, il Palio dell’acqua a Castelfidardo si farà anche quest’anno.

La forzata rinuncia ai bagni di folla tipici della rievocazione storica ha canalizzato le forze dell’associazione “Tracce di 800” e dell’Amministrazione comunale nell’organizzazione di un’edizione totalmente dedicata alla sfida tra gli otto quartieri, valorizzandone oggi più che mai la simbologia legata all’acqua come sorgente di rinascita, rigenerazione e speranza.

Sabato 8 agosto, dalle 18 in poi, la location si sposta nel cuore del centro storico, in una piazza della Repubblica addobbata a festa con 300 bandiere, fiori di carta e lampadari colorati, brocche, recipienti antichi nel rispetto della tradizione ottocentesca nonché un puzzle di teli con le gigantografie identificative di tutti gli otto quartieri che contribuiscono all’allestimento e sono protagonisti della gara. L’ingresso in piazza sarà necessariamente limitato agli addetti ai lavori ma la grande novità sta nella presenza di ÈTv Marche che si collegherà in diretta streaming con Maurizio Socci sia all’interno del proprio palinsesto che sui canali web e social di Comune e “Tracce di 800”.

«Una ripresa professionale a cura di una troupe composta da un regista, sei cameramen e un drone che costituisce una notevole vetrina promozionale, dato che nei tempi “morti” della gara si coglierà l’occasione per parlare della città, della sua storia e tipicità artistiche e turistiche – dice il sindaco Roberto Ascani -. Il percorso del palio si snoderà da un’estremità all’altra della piazza convergendo sulla fontana, qui riportata nel 2015 proprio su impulso di “Tracce di 800”».

Le staffette delle otto squadre composte da due uomini e due donne si incontreranno due alla volta per selezionare le finaliste che si contenderanno il drappo realizzato dall’artista Mario Palma e il titolo vinto lo scorso anno dalla Figuretta. Alle 18 quindi il programma prevede la benedizione delle squadre, alle 19 il palio in diretta streaming sui canali social di Tr800 e in differita alle 21 sul canale 12, e alle 20 premiazione del quartiere vincitore.