Castelfidardo si tuffa nell’Ottocento con la rievocazione e il Palio dell’acqua

CASTELFIDARDO – Dopo l’edizione ridotta dello scorso anno, nell’estate 2021 ritorna a grande richiesta la settima edizione della rievocazione storica di Tracce di Ottocento con la tanto attesa presenza del pubblico. Un vero e proprio salto indietro nel tempo il 7 e l’8 agosto, che ridarà vita alla Castelfidardo di più di due secoli fa.

Gli organizzatori

«Ci si potrà immergere in un’atmosfera d’altri tempi visitando i curatissimi allestimenti realizzati dagli otto quartieri e dagli artigiani della fisarmonica, mentre nella panoramica cornice dei giardini di Porta Marina si potrà assistere alla elettrizzante competizione del “Palio dell’acqua” – dicono gli organizzatori -, cenare sotto le stelle presso i punti ristoro della mega “Tavolata del batte” e ammirare estasiati lo spettacolo delle “Fontane danzanti” della ditta Dominicis di Perugia e assistere all’esibizione musicale “Ottocento in musica” con Marco Santini al violino ed Elena Stamera al pianoforte».

Novità di questa edizione

Novità di questa edizione 2021 riguarda la dislocazione degli allestimenti dei quartieri nel centro storico cittadino, che saranno in parte posizionati in luoghi diversi rispetto alle trascorse edizioni al fine di valorizzare maggiormente alcuni spazi suggestivi presenti nel nucleo storico di Castelfidardo. La piazzetta Garibaldi, dove un tempo era allocata l’entrata principale di Castelfidardo e conosciuta come Porta del Cassero, ospiterà i quartieri di Cerretano, Acquaviva e Crocette. San Rocchetto rimarrà come di consueto lungo il corso cittadino di Via XVIII settembre mentre Fornaci, Sant’Agostino, Figuretta e Terzieri resteranno raccolti nel cuore di piazza della Repubblica.

I rievocatori in costume

Nelle vesti degli antichi abitanti ottocenteschi di Castelfidardo, i rievocatori in costume ricopriranno i ruoli tipici di un piccolo borgo rurale marchigiano: contadini, popolani, lavandaie, artigiani, figure nobiliari e briganti alle prese con la vita quotidiana di un tempo con il sottofondo gioioso e a volte nostalgico della musica degli organetti che fuoriesce dalle laboriose botteghe artigiane. Partecipando alla rievocazione storica di TR800 si potranno percorrere i vicoli e le antiche piazzette e stupirsi dall’incontro di personaggi che hanno fatto la storia di Castelfidardo. Sarà possibile farsi fare un autoritratto o, come viene chiamato oggi, un “selfie” a fianco di Silvio Pellico e Giulia di Barolo, Ciriaco Mordini, Paolo Soprani, il sindaco Raffaele Francalancia, i conti Gentilucci, l’accordatore di organetto, la lavandaia, la ricamatrice, i briganti della Lega di Bicicchia e tanti altri antenati.

Il Palio dell’acqua

Il Palio dell’acqua è l’evento centrale dell’intera rievocazione storica, una competizione tra gli atleti dei quartieri che vuole ricordare sia l’arrivo dell’acqua potabile a Castelfidardo con la festa di popolo che si svolse in quell’estate del 1886 così come le fatiche di un tempo. La maggiore novità della settimana edizione di TR800 2021 è rappresentata dallo spettacolo delle “Fontane danzanti” che, con stupefacenti giochi di luci ed acqua, colori e fiamme, illumineranno la notte della rievocazione e gli occhi degli spettatori cullati da musiche appositamente selezionate.

Il programma completo

Il programma prevede per sabato 7 agosto:

dalle ore 18.30 alle 23.30 allestimenti e mestieri ottocenteschi lungo le vie del centro storico. Atmosfere d’altri tempi a cura degli otto quartieri e degli artigiani della fisarmonica;

alle ore 19.30 piazzale Don Minzoni (Porta Marina) “Il Palio dell’acqua”: storica sfida tra quartieri;

dalle ore 19.30 tavolata del batte e sapori storici sotto le stelle nei giardini di Porta Marina.

Domenica 8 agosto:

dalle ore 18.30 alle 23.30 allestimenti e mestieri ottocenteschi lungo le vie del centro storico;

Alle ore 19.15 in piazza della Repubblica, Complesso Filarmonico Città di Castelfidardo diretto dal maestro Strappati;

dalle ore 19.30 tavolata del batte e sapori storici sotto le stelle nei giardini di Porta Marina;

alle 21 in piazza della Repubblica esibizione musicale “Ottocento in musica” con Marco Santini al violino e Elena Stamera al pianoforte.

In tutte e due le giornate alle 22.30 chiusura delle serate con i fantastici spettacoli delle “Fontane danzanti Dominici’s”, combinazioni di giochi, schermi e muri d’acqua con fuoco, musica e fontane luminose danzanti. Scenografie acquatiche e musiche differenti nelle due serate.

Per una festa sicura gli ingressi saranno limitati e solo su prenotazione. Biglietto intero cinque euro, ridotto (fino ai 12 anni) due euro.