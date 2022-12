Castelfidardo, maxi controlli della Municipale in città

CASTELFIDARDO – Proseguono intensi i controlli del fine settimana a opera della Polizia municipale di Castelfidardo che ha operato di nuovo assieme all’Unità cinofila, per garantire maggiore sicurezza durante le festività natalizie, soprattutto dopo i furti che nelle ultime settimane hanno allarmato i residenti. Una guida in stato di ebbrezza con un valore prossimo al coma etilico, una guida senza patente e due omesse revisioni per oltre cento veicoli controllati e altrettante persone identificate è il bilancio di queste giornate di festa. Sempre durante questo fine settimana invece i militari della Compagnia di Osimo hanno effettuato in tutto 203 controlli, identificato 247 persone, controllati 181 veicoli e strutture ricettive, lo scalo ferroviario di Loreto Stazione, le autostazioni del trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed effettuato posti di blocco in piazza Kennedy di Villa Musone, già teatro di furti, passando al setaccio tutte le persone notate in transito nella zona. Venerdì sera poi altra maxi ispezione in circoli privati locali pubblici per la verifica della somministrazione di alcol ai minori e perlustrazione esterna dei luoghi di ritrovo per il contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti. L’attività di controllo proseguirà in questi giorni fino al weekend di Capodanno. Sorvegliata “speciale”, come ogni anno in questo periodo, la basilica della Santa Casa di Loreto dove sono in corso veglie di preghiera e celebrazioni eucaristiche.