Castelfidardo, lite in famiglia: padre minaccia di uccidere il figlio

CASTELFIDARDO – E’ scoppiata una lite tra padre e figlio l’altra sera (1 marzo) in via Redipuglia a Castelfidardo. Sono stati loro stessi a chiamare i carabinieri quando il litigio aveva raggiunto l’apice. Prima il padre, dicendo che avrebbe potuto ammazzare il figlio se non fossero arrivati presto, e poi il figlio stesso, chiedendo aiuto. Davanti casa loro c’erano due ambulanze, una pattuglia dei carabinieri e anche una della Municipale.

Il padre, 65enne con problemi psichiatrici, ha minacciato davvero di voler uccidere il figlio, 40enne. Anche i vicini hanno sentito le urla e si sono allarmati e, ancor più, quando hanno visto i lampeggianti di tutta quella task force. L’uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, provvedimento preso proprio per la sua instabilità psichica. I due non sarebbero venuti alle mani.

Ci sarebbero state soltanto parole forti, le stesse che i militari hanno sentito al telefono. Quando sono arrivati i militari hanno trovato l’uomo in stato confusionale e l’hanno portato via. Gli agenti della Municipale si trovavano già in zona per un pattugliamento serale secondo le disposizioni volte ad aumentare i controlli su tutto il territorio che proseguiranno anche questo fine settimana.