CASTELFIDARDO – Il Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero è vicino alle famiglie, in questo momento più che mai. Generi alimentari e prodotti di prima necessità per un valore di seimila e 500 euro sono stati messi a disposizione delle Caritas di Castelfidardo, di Porto Potenza e Potenza Picena, territori su cui insiste il Club Castelfidardo Riviera del Conero, e anche di alcune famiglie in stato di necessità per alleviare le ristrettezze economiche conseguenti il difficile periodo pandemico. Quest’anno le iniziative di solidarietà sono state intensificate e il budget messo a disposizione aumentato con particolare impegno da parte di tutti i soci proprio per incidere in modo efficace sulle criticità sociali riscontrate.

Il 10 dicembre scorso, nella sede della Caritas di Castelfidardo, si è tenuta la cerimonia di consegna dei pacchi alimentari destinati a famiglie toccate dalla crisi economica alla presenza del presidente del Lions Club Castelfidardo Riviera del Conero, la professoressa Giulietta Breccia, della presidente della Caritas Anna Quagliardi, e dei quattro parroci, nel rispetto di tutte le misure di distanziamento.

«Nella scelta dei prodotti si è tenuto conto delle specifiche esigenze alimentari dei bambini più piccoli, del fatto che i prodotti possano essere a contenuto energetico elevato e che possano essere consumati a prescindere dal credo religioso – afferma la presidente Giulietta Breccia -. Confidiamo che il gesto di solidarietà del Club, anche se piccola cosa, possa contribuire a creare un clima familiare più sereno nella speranza che il nuovo anno sia foriero di maggior benessere per tutti».