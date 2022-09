Castelfidardo, il “Laeng Meucci” punta ai corsi serali

CASTELFIDARDO – «Mamma anche tu devi fare i compiti». E’ così che con un po’ di ironia e di tenerezza le figlie adolescenti commentano l’impegno di Romina Pietrella, che frequenta il corso di Moda serale e si diploma quest’anno all’istituto superiore “Laeng Meucci” di Castelfidardo-Osimo. Un impegno notevole per la donna, 47 anni, un impiego in maglieria e una famiglia da portare avanti ma Pietrella, che ha sempre lavorato nel campo della moda, a partire dai 14 anni, commenta: «E’ stata un’occasione che ho subito colto perché completava un percorso fatto in precedenza, con un corso di tre anni, in una scuola privata, che mi ha dato la qualifica di modellista sartoriale. Il corso serale mi ha anche dato la possibilità di fare un approfondimento, aprendomi al mondo della merceologia tessile; inoltre desideravo avere un diploma che fosse riconosciuto anche a livello europeo».

Le iscrizioni ai corsi serali sono ancora aperte: gli indirizzi attivati sono “Manutenzione ed assistenza tecnica” e “Moda”. Sono gratuiti e prevedono esclusivamente, come i diurni, una tassa e un contributo di iscrizione e frequenza minimo. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì generalmente dalle 18 alle 22 e l’iscrizione è aperta a tutti, senza limiti di età. Già dopo il primo anno di frequenza è possibile ottenere la qualifica professionale e nel giro di tre anni si arriva al diploma vero e proprio. Ogni studente vede “cucito su di sé” un piano formativo individualizzato che tiene conto degli studi pregressi, delle esperienze lavorative e delle esigenze lavorative (come turni ed orari di ingresso e uscita) permettendo di ottenere riduzioni di orario, riconoscimento di crediti e riduzione della durata del corso, sulla base della valutazione di una commissione di professori dedicata.