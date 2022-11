Castelfidardo, inseguiti abbandonano l’auto con gli arnesi da scasso

CASTELFIDARDO – Li hanno inseguiti per tutta la città ieri sera, 23 novembre, a Castelfidardo. C’era un’auto sospetta in giro e le forze dell’ordine sono riuscite a individuarla e a bloccarla. A bordo tre persone che però, quando si sono viste in trappola, sono saltate fuori dall’auto e si sono date alla fuga. Erano tre uomini. Hanno abbandonato il veicolo e sono scappati per i campi circostanti. All’interno della macchina sono stati trovati numerosi attrezzi atti allo scasso, frullini e c’era anche qualche monile in oro. Attrezzi, appunto, usati verosimilmente per compiere furti in zona. Quei gioielli erano stati appena trafugati e si indaga per capire da dove. I tre sono ricercati per furti in appartamento. Auto e attrezzi sono stati posti sotto sequestro mentre sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Osimo, intervenuti tramite il Norm assieme agli agenti della Municipale fidardense.

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli anche in vista delle festività natalizie.