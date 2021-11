Castelfidardo, si è insediato il primo Consiglio comunale del secondo mandato Ascani

CASTELFIDARDO – Il primo Consiglio comunale del secondo mandato di Roberto Ascani primo cittadino di Castelfidardo si è svolto ieri sera, venerdì 5 novembre, in un salone degli Stemmi del palazzo municipale chiuso al pubblico ma “visibile” online da chiunque. Il sindaco ha prestato giuramento: «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Responsabilità, gratitudine, impegno. E’ su questi presupposti che come gruppo di maggioranza e coalizione vogliamo fornire risposte ai cittadini – ha detto -. Con tutti voi auspico di portare la politica del buon esempio dove non servono leggi per dare dimostrazione di etica e moralità, dove vogliamo cambiare noi per primi, lasciando che le buone azioni siano il miglior antidoto alla scarsa partecipazione. Ringrazio la mia famiglia e tutto il gruppo del Movimento 5 stelle Castelfidardo futura che mi hanno dato la forza e il coraggio di ricandidarmi a sindaco di Castelfidardo. A loro voglio ribadire la mia stima e la mia gratitudine ad un gruppo che ha sempre rispettato le regole, ha dedicato anima, cuore, tempo e denaro per il progetto e ha sempre ripudiato i personalismi. Ringrazio chi mi ha dato fiducia, sono stati tanti, ma a chi ha dato fiducia esclusivamente alla mia persona dico che devono ringraziare anche il Movimento 5 stelle perché i principi di questa giovane formazione politica mi hanno sempre guidato. Mi rivolgo ai nuovi consiglieri e soprattutto a chi pensa di non sentirsi all’altezza di un compito così grande. A loro dico che capita poche volte nella vita di avere l’opportunità di servire le istituzioni. Cogliete questa opportunità perché ognuno di voi ha qualche merito inespresso e l’onore di poter dare anche un piccolo contributo alla nostra comunità rimarrà impresso per sempre nelle vostre vite. Sarò ancora una volta il sindaco di tutti i cittadini, cercando di non ragionare per raccogliere consensi ma di scegliere quello che ritengo giusto per il benessere di tutti».

Un consiglio dove non sono mancate le sorprese, come quella della nomina di Lara Piatanesi, esponente Pd, a presidente del Consiglio. Ufficializzata la giunta.

Critica l’opposizione. Il consigliere e ex candidato sindaco per Solidarietà popolare Tommaso Moreschi afferma: «Un consiglio dove si è discusso di programma e il nostro gruppo è stato l’unico a proporre un emendamento per cercare di far inserire nelle linee programmatiche della nuova amministrazione, secondo noi sommarie e carenti in più parti, quei punti che riteniamo importanti per la città. Un programma che ad esempio non parla di giovani, di disabili, che non prevede nuove opere e investimenti per la musica e la cultura, che non ritiene necessari strumenti di programmazione. L’emendamento è stato respinto perché ciò che abbiamo chiesto è – parole del capogruppo dei 5 stelle – tanto e troppo impegnativo per questa amministrazione. Ne prendiamo atto. Noi trasformeremo questi punti in mozioni e ci adopereremo perché la città abbia ciò che si merita».

Dal gruppo di centrosinistra Uniti e attivi dicono: «Ascani ha illustrato le linee programmatiche senza nulla dire sulla situazione della nuova scuola media. Per questo rimaniamo sbigottiti sia dalle affermazioni del sindaco che del suo comportamento omissivo sulla vicenda e rinnoviamo l’invito a comunicare ai cittadini di Castelfidardo quali azioni concrete vorrà mettere in atto per realizzare velocemente la scuola, come promesso in campagna elettorale».