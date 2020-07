Castelfidardo, incidente tra due auto: sei i feriti

CASTELFIDARDO – Un incidente ha paralizzato un tratto della strada statale 16 oggi, primo luglio, attorno alle 13 nel territorio di Castelfidardo al confine con Loreto, poco dopo gli autovelox e la ditta Effetto luce. Sei persone sono rimaste ferite, tutte quelle che viaggiavano nelle due auto che si sono scontrate frontalmente.

In una macchina, una Fiat Panda, viaggiavano madre e figlia 20enne di Civitanova Marche mentre nell’altra, una Golf, le altre quattro, due uomini, uno di 73 anni e l’altro di 60, e due giovani 20enni, un ragazzo e una ragazza, tutti di Osimo. Hanno subito lesioni ma non gravi e sono stati trasportati tra gli ospedali di Torrette e Osimo dalle tre ambulanze accorse sul posto.

Con i sanitari sono arrivati anche i vigili del fuoco dal distaccamento osimano per aiutare nell’estrazione delle persone dalle lamiere delle auto, accartocciate per il violento urto, e per la messa in sicurezza dei mezzi. Ancora al vaglio le cause dell’incidente ma una delle due auto avrebbe invaso la corsia dove sopraggiungeva l’altra. Sul posto ci sono ancora i carabinieri della stazione fidardense per i rilievi.

Traffico in tilt in corso di ripristino lungo quel tratto già interessato da altri incidenti anche molto gravi.