CASTELFIDARDO – Vettura finisce nel fossato, intervengono i Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto ieri sera, 24 aprile, verso le 21.30 a Castelfidardo in via Marx. La vettura è uscita di strada finendo nel fossato vicino alla rotatoria.

Sul posto è intervenuta la squadra del Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri di Osimo per i rilievi di rito.