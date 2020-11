Castelfidardo, incendio in una casa colonica disabitata

CASTELFIDARDO – Sono stati impegnati per ore stamattina, 2 novembre, dalle 11.30 i vigili del fuoco del distaccamento osimano per domare un incendio a Castelfidardo, in via del Volontariato, nella zona dell’Acquaviva. Le fiamme sono divampate in una casa abbandonata. Il fumo si vedeva da lontano. Il rogo si è sviluppato per tutto il piano terra della struttura, 80 metri quadrati circa. A fuoco sono andati materiali in legno, panche e supporti, polistirolo e vecchia merce usata per le processioni religiose. Il casolare infatti è di proprietà della Curia di Loreto e viene usato come magazzino. Sul posto c’erano appunto i pompieri di Osimo con l’autopompa e in supporto a mezzogiorno è arrivato anche il personale dalla sede centrale da Ancona con l’autobotte. La prontezza dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero oltre. Non era presente nessuno, non ci sono coinvolti.

Sul fatto indagano i carabinieri perché non è ancora chiaro il motivo per cui si sono originate le fiamme, in quella casa infatti non è presente nemmeno l’impianto elettrico da cui si sarebbe potuta innescare una scintilla. Si teme si tratti di un incendio doloso anche se al momento non ci sono prove. In quell’area però sono stati spesso segnalati atti vandalici ai danni del materiale depositato e della vegetazione attorno.