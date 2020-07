Castelfidardo, inaugurato il campo da basket della città

La gestione e la custodia sono affidate al Comitato di quartiere Figuretta che con spirito di servizio ed orgoglio ne coordina l’utilizzo per un tempo massimo di due ore in fascia orarie modulate, così non arrecare disturbo al vicinato

CASTELFIDARDO – Frutto di uno spunto nato in fase di bilancio partecipativo nel settembre 2018, nell’ambito del cui confronto era sorta la proposta accettata e condivisa dall’Amministrazione Comunale di riqualificare l’area verde, è stato inaugurato ufficialmente il nuovo campo da basket in via Quasimodo alla Figuretta di Castelfidardo.

Il campo da basket

«Una struttura regolamentare curata in ogni dettaglio di cui beneficerà tutta la cittadinanza, oltre che gli appassionati di basket. Gli impianti sportivi sono un luogo di aggregazione eccezionale e migliorano la vita sociale della comunità che li utilizza, motivo per cui siamo orgogliosi di questa opera voluta con forza da quanti ne hanno concretizzato l’idea, al pari dei grandi progetti sociali», ha detto il sindaco Roberto Ascani.

Subito dopo il taglio del nastro, ad andare a canestro sono stati non solo i giovani dimostratori della Vis basket. Il parroco don Bruno Bottaluscio ha benedetto la struttura. La gestione e la custodia sono affidate al Comitato di quartiere Figuretta che con spirito di servizio ed orgoglio ne coordina l’utilizzo consentito per un tempo massimo di due ore in fascia orarie modulate per non arrecare disturbo al vicinato.

Le richieste da parte degli appassionati vengono raccolte ai numeri 3338779988 e 3491224040. «Si è deciso di procedere attraverso la prenotazione obbligatoria richiedendo un’offerta che nel tempo verrà destinata ai lavori di manutenzione ordinaria soprattutto per controllare chi userà il campo, visto che è consentito giocare solamente a basket e non entrare con biciclette, pattini, ecc. che possono usurarne presto il fondo», dice Agostino Marconi, presidente del Comitato Figuretta, spiegando il motivo per cui l’ingresso non si può lasciare sempre aperto.

Il campo rispetterà i seguenti orari: nel periodo estivo (1 aprile-30 settembre) dal lunedì al sabato 9-12 e 16.30-20, nel periodo invernale (1 ottobre-31 marzo) dal lunedì al sabato 10-12 e 14.30-17.30. Il momento di festa organizzato in occasione dell’inaugurazione, rinviata di qualche settimana causa Covid, è stato allietato dalle prelibatezze preparate artigianalmente dal Comitato Figuretta.