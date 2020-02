Castelfidardo, l’hair styilist Damiano Brandoni alla Fashion week di Milano

CASTELFIDARDO – C’è anche un parrucchiere di Castelfidardo tra i nomi degli acconciatori delle modelle della Fashion week di Milano 2020. È Damiano Brandoni, hair stylist della nota parrucchiera e barber shop di Castelfidardo, che quest’anno ha l’onore e l’onere di acconciare le top model che sfileranno per la Settimana della moda più famosa. Si tiene due volte l’anno e a febbraio vengono presentate le collezioni autunno-inverno: quelle mostrate durante le sfilate riguardano le stagioni successive e vengono organizzate con largo anticipo proprio per consentire la produzione degli articoli presentati e la loro acquisizione da parte dei negozi di tutto il mondo.

«Ho raggiunto la capitale della moda da qualche giorno, per me è un grande onore svolgere questo lavoro e spero vada tutto per il meglio», dice Brandoni. Un giovane il cui talento è noto in tutta la città della fisarmonica e non solo.

Alla Fashion week

Con Nek a Sanremo

Non è la prima volta che il fidardense lavora a festival e kermesse italiane di grande caratura. L’anno scorso ha acconciato i vip al Festival del cinema di Venezia. Era partito alla volta della 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica, destinazione Lido di Venezia.

Non solo, nel febbraio scorso, per il secondo anno consecutivo, Brandoni si è occupato del look delle star del Festival di Sanremo a Casa Sanremo, la location di incontro di tutti i cantanti al Palafiori, al servizio dei cantanti e dei giornalisti per prendersi cura delle loro chiome in vista del festival; era venuto a contatto con i più grandi nomi della canzone italiana e con i conduttori. Ha conosciuto Nek e Alessandra Amoroso, tra i tanti artisti che hanno calcato il palco del Festival della canzone italiana.