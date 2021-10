Castelfidardo, giovani “poeti” premiati dopo l’emergenza pandemica

CASTELFIDARDO – La pandemia e i difficili mesi che ormai sono stati lasciati alle spalle non hanno fermato la fantasia e la creatività degli studenti dell’istituto superiore “Laeng-Meucci” di Castelfidardo, che in questi primi giorni del nuovo anno scolastico stanno ricevendo attestazioni e riconoscimenti di valore nell’ambito di alcuni concorsi cui avevano partecipato lo scorso mese di giugno. È il caso di Caterina Mirti e Silvia Finizio, classe 2ªAlsa, e di Valentina Verdinelli e Alice Patarca, classe 4ªAlsa, che si sono distinte nella sezione “Poesie in italiano” del premio letterario “Poesia onesta 2021”. Le studentesse sono state invitate alla cerimonia di premiazione all’hotel “Touring” di Falconara, per recitare i propri componimenti e ritirare i riconoscimenti di merito.

Il concorso letterario, giunto alla 15sima edizione, è stato organizzato dall’associazione culturale “Versante” e aperto a tutti gli studenti italiani. Doppio applauso per la studentessa Alice Patarca che si è distinta anche nell’ambito del concorso letterario nazionale “Donna chi sei”, organizzato dalla Consulta alle Pari opportunità e dal Comune di Monselice per promuovere la cultura delle Pari opportunità attraverso la letteratura e la libertà di espressione, che sono le basi di partenza per ogni vero cambiamento sociale importante, come sottolineato dalla presidente del concorso Tiziana Mazzuccato, durante la cerimonia di premiazione. La giuria del premio ha voluto segnalare anche i componimenti degli alunni Lorenzo Pastore e Andrè Falappa della ex classe 3ªAlsa e degli studenti Federico Papetti, Riccardo Iachini e Marco Camilletti, ormai diplomati.