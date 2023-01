Castelfidardo, giovane arrestato per furto

I carabinieri del Norm di Osimo l’hanno beccato in flagranza di reato e arrestato. Convalidato il fermo in tribunale

CASTELFIDARDO – È riuscito a trafugare circa 400 euro spaccando la vetrata dell’agenzia di assicurazioni in zona Cerretano a Castelfidardo l’altra notte (13 gennaio). Poi ha tentato anche di entrare nel vicino centro estetico ma senza riuscirci. I carabinieri del Norm di Osimo lo hanno beccato in flagranza di reato e arrestato. Ieri mattina (14 gennaio) c’è stata la convalida dell’arresto per il 27enne, residente a Villa Musone di Loreto. È stato convalidato dal giudice che ha disposto l’obbligo di firma e dimora per il loretano.

Le indagini e i sospetti

C’è una scia di furti e tentati colpi su cui i carabinieri stanno indagando per attribuirgli o meno la paternità. Il giovane infatti sarebbe sospettato di aver rapinato due donne, una la sera prima di Capodanno, nella sua abitazione di via Fonte delle Bellezze, per sottrarle una fede in oro. La loretana se lo trovò davanti in casa. La prima volta a novembre, quando si approfittò di un’altra donna, sempre a Villa Musone, rapinata e lasciata dolorante sul pavimento. Purtroppo a terra c’è rimasta dall’una di notte alle 8 della mattina successiva. Sola e sofferente. Il figlio andò a denunciare il caso alle telecamere della “Vita in diretta” su Rai uno. Sarebbe stato sempre lui, assieme a un complice, l’autore della spaccata alla sede Aci di via Versiglia a Civitanova l’altro ieri. Uno dei due si è anche ferito mentre tirava un sasso alla vetrata. Non ce l’ha fatta però. Poco dopo è riuscito a rubare il fondo cassa dal vicino bar Paul. Ha viaggiato su un’auto bianca ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Tre notti fa, ancora, ha spaccato una vetrina a Porto San Giorgio.