Castelfidardo, al via la giornata finale del Pif

CASTELFIDARDO – E’ stata una giornata di grande musica e primi riconoscimenti quella di venerdì (30 settembre) al Premio internazionale della fisarmonica di Castelfidardo. Una grande festa sulle note dello strumento a mantice seguita fino a tarda notte da un folto pubblico, che ha sfidato la pioggia pur di assistere agli spettacoli all’aperto. Grande successo anche al teatro Astra per il concerto di gala. Sempre a teatro, al termine del concerto, sono stati premiati i primi classificati nell’ambito della categoria Word Music. Sul gradino più alto del podio sono saliti gli italiani Paqualino Iancuba (categoria World senior), Eros Curcio (World student), Graziano Sisinni (World junior) e la formazione la Scatola del Vento (categoria World ensemble).

La finale del Premio

Oggi (domenica 2 ottobre) dalle 16 riflettori puntati sulla finalissima del concorso sempre al teatro Astra: il vincitore assoluto, selezionato nell’ambito della categoria Premio da una giuria di massimi esperti presieduta dal concertista e compositore Ivano Battiston, raccoglierà il testimone da Julien Bautemps, il giovane fisarmonicista francese primo classificato nell’edizione dello scorso anno. Già individuati i tre finalisti candidati ad iscrivere il proprio nome nell’Albo d’oro del Pif 2022: Michele Bianco (Italia), Hang Ding (Cina) e Loris Douyez (Belgio). I tre daranno vita a una competizione a colpi di note, misurandosi sul brano composto per l’occasione dal maestro Runchak. Oltre a una borsa di studio in denaro, il vincitore otterrà un ingaggio per una prestigiosa stagione concertistica e la possibilità di incidere un disco con l’etichetta Nugo.