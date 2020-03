Castelfidardo, la fisarmonica del futuro in un libro

CASTELFIDARDO – Il Premio “Città di Castelfidardo” ha nel suo dna l’aggregazione di più ambiti e più provenienze internazionali e come tale non può sottrarsi dallo stimolare lo sviluppo e il miglioramento dello strumento fisarmonica. In quest’ottica, quest’anno il premio internazionale di fisarmonica, che è appena stato confermato per il periodo dal 16 al 20 settembre, promuoverà l’edizione di un libro dal titolo “Fisarmonica: i colori che verranno” con i contributi di più protagonisti, costruttori, artisti, insegnanti, operatori del settore e di tutti coloro che amano la fisarmonica. Sarà chiesto a tutti gli attori dal comitato del festival di cimentarsi in questa avventura, raccogliendo le impressioni, documentando le criticità e, soprattutto, offrendo le proprie esperienze da divulgare poi in tutto il mondo attraverso il libro appunto. Sono già arrivate adesioni prestigiose tra cui l’impegno del Ncdmi, Nuovo centro didattico musicale italiano, che ha iniziato a elaborare i risultati di una proposta che coinvolge gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. In ambito “design” c’è anche un istituto che metterà a disposizione le idee dei propri giovani studenti e in ambito popolare si stanno muovendo forze per intervistare tutte le figure professionali, con l’obiettivo di evidenziare tutti i lati della nobile e difficile arte del fisarmonicista. Il progetto editoriale sarà coordinato da #Pif2020 Castelfidardo per l’aspetto organizzativo, dagli autori per i testi e dagli sponsor per i costi di produzione. L’opera sarà pubblicata in italiano e in inglese, oltre a prevedere una versione digitale in pdf scaricabile gratuitamente dal sito del Festival. Saranno inclusi gli articoli con le idee più originali e di maggiore interesse.

E’ stato redatto intanto il nuovo regolamento del Premio con tutte le novità del 2020 e del nuovo montepremi che quest’anno sfiorerà i 30mila euro. Dal 1975 è il concorso per fisarmonicisti più importante al mondo e in città ogni anno si presentano al premio più di 200 musicisti da oltre 24 Paesi. Elemento distintivo del Pif2020 saranno i premi speciali: concerti premio e borse di studio offerti grazie ai contributi dei nostri sponsor. Quest’anno il vincitore della categoria “Premio” avrà ben 5+1 concerti nei più importanti festival al mondo (Lituania, Belgio, Serbia, Portogallo e al Trofeo Mondiale Cma) con l’aggiunta di un concerto con l’Orchestra filarmonica della Calabria. Il tema del festival “Tutti i colori del mondo” sarà alla base della categoria “Composizione classica” con una formazione orchestrale originale che eseguirà la premiere mondiale del brano vincitore, nella serata conclusiva al teatro Astra di Castelfidardo. Debutta quest’anno la categoria “Astor Piazzolla award”. Riconfermato il regolamento della sezione Jazz per “solisti” o “gruppi” con la possibilità di suonare con un trio di professionisti (chitarra, batteria, basso) che l’organizzazione del Premio metterà a disposizione gratuita ai primi cinque richiedenti. Torna la sezione per fisarmoniche elettroniche/digitali, cioè il “Gervasio Marcosignori award”.