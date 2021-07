Castelfidardo si accende con gli eventi dell’estate: attesa l’esibizione di Roy Paci

CASTELFIDARDO – Due grandi firmeranno giovedì 15 luglio i “giovedì sonori” dell’estate di Castelfidardo. Sul palco di piazza della Repubblica in pieno centro storico salgono alle 21 il fisarmonicista Carmine Ioanna, che ha tenuto concerti in più di 40 Paesi al mondo, e Roy Paci, grande trombettista e compositore italiano, facendo dialogare il duo nel progetto Ioanna music company, di cui sono parte Giampiero Franco (batteria), Giovanni Montesano (basso, contrabbasso), Eric Capone (tastiere), Morgana Grindel (backstage). Un sodalizio prestigioso, un dialogo suggestivo, un viaggio musicale intenso attraverso un repertorio di brani originali, cover e improvvisazione a ritmo di jazz. Paci negli oltre vent’anni di carriera ha preso parte a decine di progetti, spaziando dalla musica al teatro, dal cinema alla televisione, e ha collaborato con Mingus, Bennink e Levin tra gli altri. Nel 2018 l’artista ha partecipato al Festival di Sanremo presentando con Diodato il brano “Adesso”. La Company nasce dall’idea di formare una compagnia, come quelle di teatro di una volta, dove condividere musica e momenti di vita. Per farlo Ioanna ha coinvolto alcuni musicisti e tecnici di grande profilo ed affinità. La musica si fa racconto al punto che ciascun ascoltatore può leggervi tante cose diverse, che non necessariamente coincidono con l’ispirazione del compositore iniziale. L’ingresso in piazza è libero.

L’estate “castellana”

In stretta sinergia con la Pro loco e le associazioni del territorio, ecco dunque prendere corpo un palinsesto dell’estate “castellana” che tra danza, musica, cinema, spettacoli per bambini ed incontri culturali, abbraccia tutte le generazioni e i gusti con un’offerta ad ingresso libero su prenotazione alla Pro loco (0717822987) e il ritorno della rievocazione storica Tracce di 800 spalmata sulle giornate del 7-8 agosto. Ogni giovedì si suona in piazza della Repubblica dalle 21.30 con ospiti di livello e vario genere musicale appunto fino al 5 agosto: prossimo appuntamento il 22 luglio con il quartetto Swingarella che ripropone i grandi classici del repertorio italo-americano degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta in chiave swing mentre il 29 luglio torna l’afropop degli Ayom, la signora della Musica, che vive dentro il tamburo, forza-anima del progetto, un mix di ritmi spesso sconosciuti con testi in portoghese, spagnolo, yoruba, e Kimbundù che raccontano di amori, incontri e feste unendo culture e esperienze in una musica senza confini. L’ultima serata è affidata alla qualità espressa dalla civica scuola Soprani con la Soprani pop band composta dai maestri Pallotta, Elisei, Concu e Marchesini con la voce di Martina Jozwiak. Il mercoledì è invece ormai per tradizione riservato alle “Conversazioni in giardino” promosse dalla Fondazione Ferretti su temi centrati sulla memoria e sul 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia nella cornice dei giardini di palazzo Mordini.

Le altre rassegne

E’ ripresa fino al 6 agosto in piazza della Repubblica alle 21.30 la rassegna “Era di venerdì” dedicata al cinema italiano senza tempo. La domenica ci si sposta invece al Parco delle Rimembranze per “Animation d’essai” che fino al primo agosto (ultime due date del 22 e 29 agosto alla Fondazione Ferretti), proporrà film d’animazione d’autore graditi ai più piccoli e non solo. Fino al 5 agosto, c’è poi la novità del “Piccolo cinema Montebello”: in collaborazione con il critico cinematografico americano James Hulmer, nel vicolo omonimo andranno in onda una serie di proiezioni di film muti, capolavori in bianco e nero che hanno fatto la storia. Inoltre, dj set presso “La Centrale” ogni giovedì (con Nicola Pigini) e domenica, musica live al pub O’Brian dal giovedì al sabato. In via Garibaldi 4, brividi garantiti alla Horror house con il gruppo Anima-Azione. Tra le novità la presenza del Circo Paniko che nell’area del Bike park Garofoli in zona Cerretano proporrà esibizioni quotidiane alle 21.30 dal 13 al 23 agosto: una compagnia itinerante che rompe gli schemi e l’idea classica del circo di cui recupera valori e ambientazioni senza utilizzare animali ma l’estro e l’energia di giovani acrobati, equilibristi, giocolieri, trapezisti e musicisti che come gli artisti di strada vivono delle libere offerte del pubblico. Fra gli eventi off, la prestigiosa partecipazione del Pif al Macerata Opera Festival con cento fisarmoniche sul palco dello Sferisterio martedì 27 luglio per il 75esimo anniversario della ditta Pigini. Chiude il programma venerdì 27 agosto il “Cross roads” di Ennio Mircoli in piazza della Repubblica.

L’assessore alla Cultura Cittadini

«La ricerca, la voglia di far crescere culturalmente la nostra città ci ha spinto a programmare un’estate che tocchi le cinque arti, i suoni nostrani e dal mondo – dice l’assessore alla Cultura Ruben Cittadini -. Saremo protagonisti della bella stagione della Riviera, in collaborazione con la Riviera del Conero e Colli dell’infinito che promuoverà come sempre le nostre iniziative. Turismo, cultura, eventi e ricerca storica hanno segnato indelebilmente in questi ultimi cinque anni il nostro territorio che può vantare un incremento notevole di presenze turistiche e di collaborazioni artistiche».