Da Castelfidardo all’Europa fino agli Stati Uniti: il musicista Andrea Gobbi pluripremiato

CASTELFIDARDO – Il lungo periodo dell’emergenza pandemica ha messo a dura prova l’arte e la cultura con tutti gli artisti e gli operatori che vi gravitano intorno ma in tanti non si sono persi d’animo anzi, hanno sfruttato la nuova energia scaturita per produrre e mettersi ancora di più in gioco. La musica non si è fermata per Andrea Gobbi in questi due anni. Il musicista e sound designer di Castelfidardo ha infatti lavorato nel suo studio marchigiano scrivendo musica per il cinema e creando nuovi suoni. Come quelli per l’animazione “Dentro” e per il cortometraggio “The queue”, entrambi selezionati dal Sxsw, South by Southwest, festival musicale e cinematografico che ha luogo ogni primavera ad Austin, la capitale del Texas, dal 1987. L’edizione 2022 si è appena svolta e per gli appassionati è stato possibile seguirla online, in streaming dal sito ufficiale del Festival. Per “Dentro”, cortometraggio animato realizzato dall’illustratore e street artist At ez, Gobbi ha composto e registrato la colonna sonora, oltre ad aver realizzato sound design e mix.

Andrea Gobbi in studio

Le parole di Gobbi

«Gli anni di stop allo spettacolo dal vivo sono stati difficili, certo, ma allo stesso tempo mi hanno permesso di specializzarmi come rumorista e di iniziare a lavorare come Foley artist per il cinema (foley è la riproduzione di effetti sonori realistici che vengono aggiunti ai film ndr) – dice il giovane -, in particolare per produzioni inglesi come “The queue”, film vincitore di festival tra cui London indie short festival, LA Independent women film awards e Paris film festival». Dal 2020 il fidardense è tornato in Italia dopo un periodo vissuto in Gran Bretagna e non si fermato: il suo lavoro continua ad avere respiro internazionale con grandi sorprese per il futuro. Attualmente infatti Gobbi è impegnato nella realizzazione del sound design per un nuovo cortometraggio.