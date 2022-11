Castelfidardo, due incidenti nel giro di poche ore: è polemica

Il primo in via Murri, il secondo in via Torres. Polemico sulla pericolosità delle due strade il consigliere Cingolani (FdI)

CASTELFIDARDO – Si sono verificati due incidenti gravi ieri, 14 novembre, a Castelfidardo, a distanza di qualche ora l’uno dall’altro. Il primo in via Murri, alle Crocette, attorno alle 18: un giovane di 23 anni è stato investito da una Lancia guidata da un 20enne. Mentre attraversava la strada. Il primo, residente in città, sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette per sospetti politraumi. Sul posto un’ambulanza della Croce verde fidardense e gli agenti della Municipale per i rilievi di rito e per ripristinare la viabilità. Verso mezzanotte ennesima carambola in via Torres, dall’altra parte della città: una macchina è finita contro il cancello di un’abitazione che si affaccia sulla strada. Ferito in maniera non grave il giovane conducente. Anche in quella via sono scattati i soccorsi mentre imperversava la pioggia.

La polemica

La polemica è scattata subito dopo l’incidente. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Cingolani afferma: «Per quanto riguarda via Torres siamo alla terza carambola in poco più di un anno e mezzo e solo una buona dose di fortuna ha impedito che ci scappasse il morto finora. Entrambe le zone sono state spesso segnalate per via della scarsa sicurezza, così come altre vie che sono state oggetto di mozioni da parte del sottoscritto per chiedere analisi e studio per ridurre il pericolo. Ci ritorneremo, perché è questo il nostro compito, ma per avere un risultato bisogna essere tutti consapevoli dei problemi».