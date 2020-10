Castelfidardo, droga nell’armadio della camera: giovane arrestato

CASTELFIDARDO – Nascondeva nell’armadio della sua camera da letto hashish e marijuana. Nel pomeriggio di ieri, 25 ottobre, i carabinieri della Stazione di Offagna hanno arrestato un 21enne di Castelfidardo trovato in possesso di sostanza stupefacente e strumenti per la confezione di dosi.

Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nella Valmusone, i militari hanno perquisito l’abitazione del giovane e rinvenuto, nascosti all’interno dell’armadio della sua camera da letto, 77 grammi di hashish in una confezione di cellophane, dieci grammi di marijuana contenuti in due contenitori in vetro per conserve, 44 semi di marijuana, un bilancino elettronico e strumenti per la confezione di dosi destinate allo spaccio. Il 21enne è stato tratto in arresto mentre la droga e il materiale trovati sequestrati.

Il sequestro

L’operazione compiuta ieri rientra nell’impegno dell’Arma del comando provinciale di fermare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha già permesso l’arresto di diversi spacciatori negli ultimi mesi, oltre al sequestro di diversi chili di sostanza stupefacente, come avvenuto tre giorni fa a Marcelli di Numana dove i Carabinieri di Osimo hanno arrestato una persona trovata con 70 grammi circa di cocaina e hashish.