Castelfidardo, una domenica intera dedicata alla cultura per i più giovani

CASTELFIDARDO – Sono circa 200 i giovani che nel corso del 2022 hanno raggiunto o raggiungeranno il traguardo dei 18 anni a Castelfidardo, una fascia di popolazione importante nel presente e soprattutto in proiezione futura che entra nel pieno dell’esercizio dei propri diritti e doveri. Ecco perché la Presidenza del Consiglio Comunale ha deciso di dedicare ai neo-maggiorenni un momento solenne che sottolinei questo passaggio. L’idea è della presidente Lara Piatanesi, che in collaborazione con la sezione locale Anpi, ha promosso l’incontro in programma oggi, domenica 9 ottobre, al Salone degli Stemmi, cerimonia in occasione della quale verrà consegnata materialmente una copia della Costituzione Italiana ed idealmente il patrimonio di valori che custodisce. «Un modo per avvicinare i giovani alle istituzioni e contrastare la disaffezione alla politica, promuovendo i principi fondanti del vivere civile: un percorso di conoscenza e consapevolezza e di sensibilizzazione sui contenuti che permeano la nostra Carta Costituzionale», spiega Lara Piatanesi. Grazie all’intervento della professoressa Paola Mancinelli, docente presso il liceo scientifico “Galilei” di Ancona, sarà infatti possibile approfondire la tematica e stimolare le eventualità curiosità e domande dei diciottenni. «In un momento storico internazionale così delicato, riflettere sulla Costituzione Italiana è fondamentale per la crescita della coscienza civile e civica. La Carta rappresenta quanto di più prezioso per una democrazia giusta ed equa, con radici storiche importanti e frutto di un popolo che ha costruito con sangue e sudore la nostra amata Repubblica», sottolinea il vicesindaco Romina Calvani condividendo a nome dell’Amministrazione tutta lo spirito e le finalità della manifestazione.

L’evento al Museo

Dopo il successo delle precedenti edizioni, che hanno richiamato in passato più di 800 musei, torna sempre oggi la Giornata nazionale delle famiglie al museo, l’evento culturale dedicato ai bambini più importante in Italia per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. Per educare i bambini, ma anche gli adolescenti della fascia di età 12-16, quali nuovi fruitori culturali e rendere i musei e le loro proposte sempre più “family friendly”. L’edizione F@Mu 2022, patrocinata dal Ministero della Cultura, vede la partecipazione per la prima volta del Museo del Risorgimento di Castelfidardo, che per l’occasione propone una serie di appuntamenti che prendono spunto dalla nuova proposta educativa rivolta alle scuole, frutto della progettazione di MusEdu in collaborazione con Fondazione Ferretti, Italia nostra Castelfidardo, Associazione storico modellistica di Civitanova Marche e con il finanziamento del Comune di Castelfidardo.