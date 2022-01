Castelfidardo, un defibrillatore alla Croce Verde nel ricordo di Marco Montironi

CASTELFIDARDO – È stato consegnato un defibrillatore alla Croce Verde di Castelfidardo in memoria del caro Marco Montironi, recentemente scomparso. Gli amici carissimi dello sfortunato fidardense hanno organizzato una cena la scorsa estate, con una raccolta fondi da devolvere in beneficenza. «Era stato proprio lui a suggerire ai suoi fidatissimi amici di ricordarlo con una festa, anziché con le lacrime, ed è così che la sua richiesta si è trasformata in una bellissima donazione ai nostri angeli custodi della Croce Verde – dice l’assessore Romina Calvani che ha preso parte all’evento di consegna -. Il ricordo dell’amicizia di Marco, uomo buono, sensibile e decisamente altruista, non poteva che tradursi in un gesto così nobile e di cuore. Grazie a nome di tutti». Un gesto che rimarrà nei cuori di tanti e che soprattutto, da oggi in poi, potrà fare davvero del bene alla comunità.

Chi era Marco Montironi

Marco Montironi

Montironi è stato sconfitto dalla malattia a soli 53 anni, appena compiuti, lo scorso luglio. Dipendente della Rico è deceduto a Villa Pini a Civitanova Marche dove era stato ricoverato. Un uomo forte, sempre sorridente, amante della vita. Pochi mesi prima Montironi aveva dovuto superare la morte del padre Mario, un dolore sopportato con coraggio con la madre Anna e lo zio Paolo. Dopo poche settimane aveva iniziato le cure per quella malattia che l’avrebbe consumato nel giro di poco tempo.