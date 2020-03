Castelfidardo, il coraggio di Manuele: «La febbre è scesa»

CASTELFIDARDO – Il coraggio di Manuele Pesaresi ha fatto il giro del web nel giro di pochissimo. Il giovane musicista di Castelfidardo ha avuto la forza di postare il suo stato su Facebook perché in lui ha prevalso il senso civico in un momento difficile come questo.

«Con ogni probabilità sono positivo al Covid-19. Ho un familiare dichiarato positivo», aveva scritto dieci giorni fa. Ieri, 25 marzo, ha aggiornato tutti con una notizia buona, spiraglio di speranza: «Da un paio di giorni la febbre è scesa. Posso dire che, molto lentamente, ne sto uscendo. Ringrazio infinitamente per tutti i messaggi di conforto che mi hanno inviato questi giorni e spero di rimettermi in piedi a breve».

Da un paio di giorni la febbre è scesa: posso dire che, molto lentamente, ne sto uscendo… Vi ringrazio infinitamente… Pubblicato da Manuele Pesaresi su Mercoledì 25 marzo 2020

«Invito tutti – continua Manuele – se ancora ce ne fosse bisogno, a non sottovalutare la cosa. Ho fatto “outing” perché ho visto troppe cacce alle streghe e una morbosa curiosità in una cittadina di neanche 20mila anime. La quarantena è difficile per tutti, pensate a chi deve anche lottare con questa malattia – ha raccontato poi -. Mia madre è ricoverata all’ospedale di Jesi ma sta bene, non la dimettono perché ha qualche linea di febbre. Di base io ho solo la febbre e malessere generale, mal di testa forte all’inizio e per diversi giorni ho avuto anche diarrea. Non mi hanno fatto il tampone ancora. Ieri ho ricevuto una telefonata in cui mi invitavano a farlo ad Ancona ma sarei dovuto andare da solo in macchina (come “protocollo” richiesto) e ancora non riesco a stare in piedi quindi ho dovuto rinviare alla settimana prossima».

Tantissimi sono, con il passare delle ore, i messaggi di solidarietà e incoraggiamento da parte dei suoi compaesani che si sono stretti a lui in un grande abbraccio virtuale. L’ammirazione è grande perché a oggi, in zona, l’unico ad averlo dichiarato pubblicamente è il titolare del ristorante “da Tarcisio” di Osimo Tarcisio Morbidoni, positivo al Coronavirus, tramite il figlio che ha sfruttato i canali online per informare coloro che avevano frequentato il locale.