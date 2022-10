Castelfidardo, in Consiglio la questione del caro prezzi

CASTELFIDARDO – «Nell’ultimo Consiglio comunale si sono concretizzati molti interventi davvero importanti che completano un anno di mandato volto a mitigare, e a risolvere in alcuni casi, le tante criticità che l’amministrazione ha dovuto affrontare. In primis il rincaro dei prezzi in ambito edilizio che ha provocato di fatto uno stop ai numerosi finanziamenti ricevuti». Ad affermarlo è il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani. In particolare l’adeguamento del quadro economico sulla nuova scuola media Mazzini ha consentito di ricevere già quest’anno l’aumento del 10 per cento sull’importo totale. Portati 411mila euro già a bilancio per potere avviare la gara entro la fine dell’anno arrivando ad un importo complessivo di cinque milioni e 625mila. Finanziate le progettazioni più corpose di rigenerazione urbana sui parcheggi e l’ascensore di piazzale Don Minzoni (55mila euro), sulla palestra a servizio delle nuove scuole medie (50mila) e sul nuovo manto sintetico del campo da calcio Mancini, poi la riqualificazione energetica del cinema teatro Astra per 250mila euro. Inserito nel piano triennale dei lavori pubblici il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del Fosso di Vallato, pronto per poter ottenere il finanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente con un importo complessivo di 10 milioni di euro. «Un passo fondamentale, iniziato nel 2016 con un’analisi delle criticità, proseguito con l’intero finanziamento a fondo perduto del 2020 e completato oggi con l’imminente inserimento dell’opera nella piattaforma nazionale Rendis. Le alluvioni recenti ci insegnano che su questo fronte dobbiamo mettere tutte le risorse in campo e cercare di velocizzare il più possibile gli interventi. Inoltre siamo intervenuti sulla gestione e custodia impianti sportivi, dove si è passati dai 70mila euro dello scorso anno ai 146mila di quest’anno».

Quasi raddoppiata la somma destinata ad attività e manifestazioni sportive dove si è passati da 10mila a 17mila euro. «Un segnale importante che va a sostenere un settore in estrema difficoltà. Non meno importante l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente parzialmente a società esterna. Il servizio andrà ad affiancare l’attuale Servizio di riscossione dell’Agenzia delle entrate e potrà migliorare sensibilmente la percentuale di riscossione purtroppo ferma al 12,67 per cento. Sul fronte caro energia abbiamo ricevuto poco più di 100mila euro dallo Stato che non risolveranno sicuramente la previsione di aumento ma ci consentirà di affrontare il prossimo bilancio di previsione con più fiducia. Nel frattempo stiamo lavorando con le comunità energetiche e con una serie di misure che aiuteranno a contenere l’aumento vertiginoso delle bollette. Ricevuto infine il finanziamento per il progetto “Scuole sicure”, un progetto che consente ai nostri agenti di effettuare il controllo dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti».

Durante il Consiglio Marco Tiranti, capogruppo di Pd-Bene in Comune ed ex candidato sindaco alle amministrative del 2021, ha rassegnato le dimissioni per motivi familiari. Al suo posto è subentrato Enrico Santini, primo dei non eletti nella lista Pd con 104 preferenze e già consigliere nelle precedenti legislature.