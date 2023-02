Castelfidardo, la città ridisegna il Piano della viabilità e del traffico

CASTELFIDARDO – Sono in corso indagini e accorgimenti contro gli incidenti e per migliorare la viabilità a Castelfidardo. È stato installato in via Torres il segnale luminoso che indica la velocità delle auto in transito provenienti da Osimo. Un impianto che invita a moderare l’andatura nel rispetto degli altri veicoli, dei pedoni e dei limiti previsti dal codice della strada e che rappresenta un primo elemento per attenuare la pericolosità di un’arteria strategica ma troppo spesso teatro di incidenti. Una misura assunta in pieno accordo con il Comune di Osimo, con cui l’Amministrazione fidardense si sta confrontando e coordinando per individuare ulteriori soluzioni che aumentino la sicurezza. Nei prossimi giorni è previsto un altro incontro fra i due sindaci e i rispettivi assessori con delega alla viabilità.

Il Piano del Traffico

Procedono a passo spedito i lavori di analisi del traffico e della sosta che la società di ingegneria Tps pro sta effettuando per conto degli assessorati alla viabilità e ai trasporti. Un lavoro certosino e prodromico non solo all’attuazione di provvedimenti da realizzare in futuro, alcuni dei quali anche in tempi brevi, ma come pietra miliare del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano urbano del traffico. Strumenti che consentiranno di riprogettare in chiave moderna e sicura la circolazione, la sosta e gli ambienti urbani conciliando le esigenze dell’utenza con quelle dei residenti in una chiave di sicurezza e fruibilità delle aree pubbliche, specie quelle a ridosso del centro storico, vero e proprio salotto dei nostri meravigliosi borghi. La società Tps pro in questi giorni sta monitorando sia le correnti di traffico in entrata e in uscita dal territorio comunale sia quelle ricadenti sulle principali arterie cittadine nell’arco delle 24 ore analizzando poi numeri e criticità in relazione alla dimensione stradale, alle aree di sosta presenti e alle possibili soluzioni alternative da adottare in conformità alle specifiche linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ascani e dagli assessori competenti.