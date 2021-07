Castelfidardo, una cena spettacolo per aiutare gli amici di Frolla

Sarà un evento benefico dopo il furto subito dal biscottificio solidale che non si arrende: proprio in queste ore si è aggiudicato il Premio del Cittadino europeo 2021 per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili

CASTELFIDARDO – Da un episodio spiacevole, come il furto che tre settimane fa ha coinvolto il chiosco gestito dai ragazzi del biscottificio solidale di Osimo, è nato un grande evento pro Frolla. L’agenzia di concerti e spettacoli Universal events di Emanuel Pàstina in collaborazione con Frolla organizzerà per venerdì 16 luglio, proprio al bar situato all’interno del parco del Monumento di Castelfidardo, una serata il cui ricavato sarà completamente devoluto ai ragazzi per aiutarli a recuperare le spese sostenute a causa dell’atto vandalico accaduto alcune settimane fa causando diversi danni.

La cena spettacolo in favore di Frolla

L’evento organizzato sarà una cena spettacolo con menù libero nella quale interverranno sul palco allestito un artista e un gruppo musicale marchigiano molto apprezzati: si tratta di David Mazzoni, tenore e finalista del programma televisivo Italia’s got talent, e la band X colpa di Sugar tribute experience Zucchero Fornaciari, capaci nel corso degli anni di animare centinaia di piazze marchigiane e non solo.

Jacopo Corona di Frolla

Jacopo Corona, il fondatore di Frolla, commenta: «Noi tutti consideriamo Frolla come una grande famiglia, un brand, un gruppo, fatto di incontri, di relazioni, di persone. E’ proprio questa cosa bellissima che ci ha permesso di allargare la nostra community nel tempo. Con Emanuel è stato un incontro casuale, non appena saputo del furto ci ha subito contattati per poterci dare una mano e per poter ripartire appena possibile. Come lui ci sono stati tantissimi altri. Questo ci permette di fortificare il nostro credo, la nostra dedizione sociale. Persone come lui ci permettono di far crescere il nome, la cooperativa, e portare un contributo a questo progetto che vede le radici sempre più radicate nel territorio».

I partecipanti alla cena

«Sono entusiasta di partecipare a questo evento, la cosa primaria è aiutare gli amici di Frolla e lo farò assieme a Marco Tarantelli e Gabriele Esposto, entrambi musicisti della mia ensemble», commenta David Mazzoni. Dello stesso avviso è Gianmarco Onofri Bianchini, cantante del gruppo X colpa di Sugar: «Suonare per gli amici di Frolla sarà un piacere immenso ed assieme alla band composta da Simone Giampechini, Martina Jozwiak, Carlo Gasparrini, Andrea Bacaloni e Gabriele Bori, cercheremo di portare ottima musica per i nostri cari amici».

Il Premio del cittadino europeo

Il biscottificio proprio in queste ore si è aggiudicato il Premio del Cittadino europeo 2021 per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili. L’ha annunciato il Parlamento europeo. Il premio, dal valore simbolico, sarà consegnato a Bruxelles il 9 novembre assieme a quello dell’anno scorso assegnato a le Voci della Memoria, un progetto di podcast sulla Shoa di Benjamin Cucchi, in collaborazione con l’associazione Deina, la radio universitaria Radio 6023 e l’Università del Piemonte Orientale. Il biscottificio ha conquistato la vittoria per l’Italia ma fra i finalisti nazionali figuravano anche il Progetto Ambasciatori della Fondazione “Antonio Megalizzi”, la petizione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, l’associazione Agevolando e l’attività di Andrea Borello, volontario italiano alla Croce Rossa francese.