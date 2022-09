Castelfidardo, al via le celebrazioni per i 162 anni della Battaglia risorgimentale

CASTELFIDARDO – La città di Castelfidardo si appresta a celebrare il 162esimo anniversario della Battaglia risorgimentale del 18 settembre 1860 e il 110esimo anniversario del Monumento nazionale delle Marche con un ricco programma di eventi distribuiti tra il 16, il 17 e il 18 settembre, con il patrocinio del Consiglio Regionale Marche e della Deputazione di Storia patria per le Marche. Oltre alla pur profonda valenza commemorativa, sarà l’occasione per aprire nuovi orizzonti e offrire spunti di riflessione.

Sarà infatti presentata alla comunità “La battaglia di Castelfidardo-il gioco”, un’iniziativa a cura dell’associazione Storico Modellistica di Civitanova Marche che vuole portare la storia tra i banchi di scuola in modo innovativo. Un progetto che rientra all’interno di una più ampia proposta educativa del Museo del Risorgimento dedicata in particolare ai docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie a cura di MusEdu e Cea Selva di Castelfidardo. Presente lo storico e saggista Franco Cardini, il cui intervento (sabato alle 17 nel salone degli Stemmi) porterà un prezioso contributo alle tematiche afferenti le implicazioni della Battaglia di Castelfidardo sotto il profilo politico, economico, sociale, militare e religioso per l’Italia e per l’Europa dell’Ottocento. Venerdì 16 alle 16 al Museo del Risorgimento open day di presentazione della proposta educativa dedicato ai docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie e alle 21.30 visita guidata a lume di torcia “Sulle Tracce della Storia”. Domenica alle 9.30 al Monumento deposizione della corona di alloro alla presenza delle autorità e alle 10.30 al sacrario-ossario dei caduti della Battaglia di Castelfidardo commemorazione, alzabandiera, deposizione di una corona di alloro ai caduti, allocuzioni storiche, interventi musicali a cura del complesso filarmonico Città di Castelfidardo con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose, degli istituti scolastici, delle associazioni combattentistiche e di volontariato.

“Crocette in festa”

Torna a pieno regime anche “Crocette in festa” con un programma di iniziative promosso dalla parrocchia Ss. Annunziata e l’associazione Pro Crocette in concomitanza con la festa di Santa Croce, la 419esima fiera interregionale e il 162esimo anniversario della battaglia. Una ricorrenza che coniuga aspetti della tradizione, fede religiosa ed elementi aggregativi attraverso un cartellone che offre ottima cucina negli stand gastronomici, giochi popolari, baby ciclistica, attrazioni per grandi piccini e momenti di svago con musica da ballo. Il clou della festa è mercoledì 14 settembre quando i colori e i sapori della secolare fiera della Crocette invaderanno le vie della popolosa frazione e verrà attribuito il premio “Il bancarellaro”.