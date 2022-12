Castelfidardo, azienda truffata da falsi corrieri. Bottino da circa 26mila euro

CASTELFIDARDO – Una fornitura di statue sarebbe dovuta arrivare ad un cliente nel Bahrein ma al ritiro della merce si sono presentati dei falsi corrieri, che hanno caricato sul furgone la cassa contenente le statue e si sono dati alla fuga. Una truffa che è costata a un’azienda di Castelfidardo un bottino da circa 26mila euro.

Sono stati i carabinieri della stazione locale e la Polizia Stradale di Napoli però a ritrovare il furgone e il carico nei pressi di Cassino. Il fatto è accaduto lunedì 12 dicembre. L’azienda aveva prenotato la spedizione tramite un’agenzia di corrieri di Milano che si appoggia ad altri corrieri locali, per questo i proprietari non si sono stupiti quando hanno visto arrivare persone senza divisa. I falsi corrieri sapevano tutto, avevano studiato le informazioni necessarie per passare inosservati. È stata la segretaria a chiedere agli uomini la denominazione della ditta cui recapitare la fattura. Hanno risposto in maniera frettolosa. In quel momento è sorto il sospetto che qualcosa non andasse. Così da Castelfidardo hanno iniziato la ricerca e con quel nome ne sono comparse diverse di aziende. È stata la titolare a contattare l’agenzia di spedizioni di Milano chiedendo se avessero inviato i corrieri per il ritiro. Non era stato mandato nessuno. La denuncia ai militari della città della fisarmonica è scattata subito. Il mezzo è stato bloccato a Cassino con la merce ancora all’interno.