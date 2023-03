Castelfidardo, asilo nido da ricostruire: l’ira dei genitori

CASTELFIDARDO – L’asilo nido di via XXV aprile a Castelfidardo sarà demolito e ricostruito grazie ai fondi del Pnrr. Furioso il comitato dei genitori: «Durante la riunione del Comitato consultivo del nido ci è stato comunicato che, per il prossimo anno, non sarà affidato alcun appalto per la gestione del nido né approvata alcuna graduatoria per i nuovi iscritti, stante l’inutilizzabilità della struttura per i lavori di ristrutturazione da settembre. Il Comune avrebbe deciso di smistare i 12 bambini rimasti in nidi privati. Tali decisioni non hanno preso in considerazione né gli interessi delle famiglie né quelli dei lavoratori dipendenti della cooperativa aggiudicataria del servizio che si ritroverebbero senza lavoro e non potranno beneficiare della clausola sociale in caso di ripresa del servizio. Sembra superfluo ma imprescindibile sottolineare l’importanza di garantire a tutti un servizio di nido comunale considerando che molte famiglie non possono sostenere i costi delle rette dei nidi privati». All’ordine del giorno del Consiglio comunale ieri sera (2 marzo) c’era un’interrogazione del gruppo consiliare Pd-Bic, a firma del consigliere Enrico Santini, avente ad oggetto proprio la modalità di svolgimento del servizio del nido comunale durante il periodo necessario per i lavori. Consiglio movimentato sul punto, con una rappresentanza di quei genitori tra il pubblico, invitati a prendere un appuntamento con il sindaco.