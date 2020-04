Castelfidardo, arrivate le mascherine dalla Cina. Il sindaco: «Servono medici e infermieri»

CASTELFIDARDO – È appena arrivato ed è già stato smistato a Castelfidardo il primo carico di mascherine giunto dalla città metropolitana di Tianjin in forza dell’accordo Italia-Cina.

Un quantitativo di 2000 pezzi di buona fattura (tipo Kn 95), che il Comune ha provveduto immediatamente a smistare per il tramite del corpo di Polizia locale e dei volontari della Protezione civile seguendo l’ordine prestabilito che dà priorità a quanti sono più esposti al rischio.

Il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani

Mille dispositivi di sicurezza sono stati affidati alla Residenza protetta “Mordini” in zona Acquaviva, 500 alla Croce Verde e le rimanenti 500 tra rsa, forze dell’ordine e famiglie in quarantena.



«La gestione dell’emergenza sanitaria avviene in stretta sinergia e comunione d’intenti con le associazioni del territorio, che stanno offrendo grande supporto: Protezione Civile e Croce Verde saranno il braccio operativo anche per la consegna dei buoni spesa di cui stiamo perfezionando i dettagli – dice il sindaco Roberto Ascani -. A questo proposito è attivo il numero 3357182840 con servizio Whatsapp dedicato al solo servizio dei buoni spesa alimentari».

Dalla Shanghai Music Association Accordion Committee, tramite la Confederation International des Accordeonistes, si resta in attesa delle ulteriori forniture (stimate in altre 10mila) di mascherine che dovrebbero giungere la prossima settimana.

Il sindaco aggiunge poi: «Ho ribadito alla Protezione civile nazionale e alla Regione Marche sull’urgenza di reperire ulteriore personale, soprattutto medici e infermieri, che possano supportare le case di riposo e consentano di attivare altre strutture come l’ex Mordini messo a disposizione dal Comune di Castelfidardo».

Riprende intanto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) nella fascia oraria 8-16 il servizio di assistenza a domicilio attivato dai servizi sociali del Comune tramite i volontari del gruppo di Protezione civile e la Croce Verde. Il numero riservato alle persone in quarantena domiciliare e a coloro (come anziani e malati) che non dispongono di aiuti familiari o extrafamiliari è sempre il 3357182845 (dalle 8 alle 16).