Castelfidardo, alunni a scuola di legalità con la Municipale

Terminata la parte teorica, la fase pratica alla pista didattica intitolata a “Michele Scarponi” in zona Campanari, dove gli studenti conosceranno il pastore tedesco Billy in forza al nucleo cinofili della Polizia locale di Tolentino

CASTELFIDARDO – Elementi di educazione stradale, bullismo, cyberbullismo, reati e procedimento penale minorile sono solo alcuni degli argomenti in calendario “progettati su misura” dal Comando di Polizia Locale e dai docenti nell’ambito delle lezioni che si stanno svolgendo nelle scuole della città.

«Ci sediamo in classe per rendere affascinante e, specie per i più piccoli, anche ludico ciò che apparentemente potrebbe non risultare di immediata percezione – spiega il comandante Paolo Tondini -. A giudicare dall’apprezzamento espresso dai giovani allievi nel questionario di gradimento stilato al termine delle lezioni, sembra che gli incontri stiano centrando l’obiettivo».

La prima fase del progetto si sta articolando su lezioni frontali tradizionali con l’uso di video, cartoni animati, slides e dimostrazione del funzionamento dei principali strumenti in uso alle forze dell’ordine come etilometro, narco test, dispositivo anticontraffazione documentale, per poi lasciare spazio alle domande degli studenti in coda all’intervento. Terminata la parte teorica (presumibilmente verso la metà del mese di marzo), si procederà poi con la fase pratica del corso presso la pista didattica intitolata a “Michele Scarponi” in zona Campanari, dove gli studenti dapprima conosceranno il pastore tedesco Billy in forza al nucleo cinofili della Polizia locale di Tolentino, per poi cimentarsi con auto a pedali e modernissime mountain bike su di un vero a proprio tracciato stradale disseminato di segnali ed ostacoli.

Sotto l’attento occhio degli agenti di Polizia pronti a sollevare la paletta alla prima infrazione, i giovani cercheranno di conquistare l’ambito patentino del ciclista-pedone. Apprezzamento è stato espresso dal sindaco Roberto Ascani e dall’assessore alla Pubblica istruzione Romina Calvani che, assieme al comandante Tondini, rivolgono la propria gratitudine al prefetto di Ancona Darco Pellos che ha approvato e supportato il progetto, agli operatori di Polizia impegnati nelle lezioni, ai dirigenti scolastici e a tutto il corpo docenti.