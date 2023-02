Castelfidardo, non si ferma all’alt: inseguito dagli agenti

CASTELFIDARDO – Nel corso di un posto di controllo gli agenti della Municipale di Castelfidardo ieri sera (3 febbraio) hanno intimato l’alt ad un uomo che dopo un primo accenno di rallentamento ha accelerato a tutto gas mettendo a rischio l’incolumità degli operatori che, con sangue freddo, hanno dapprima evitato la minaccia e poi si sono messi sulle tracce del fuggiasco.

I controlli a Castelfidardo

Le successive indagini lampo poste in essere in collaborazione con i militari della stazione dei carabinieri di Castelfidardo ed i colleghi della polizia locale di Loreto, hanno permesso di individuare, sanzionare e deferire all’autorità giudiziaria per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale il soggetto alla guida che, tra le altre cose, aveva anche la patente revocata. Un incidente con fuga del soggetto corresponsabile, invece, ha necessitato di più accurati accertamenti di polizia giudiziaria: l’unico elemento repertato nell’area del sinistro era un piccolo frammento di materiale plastico delle vettura antagonista. Anche in questo caso l’attività investigativa ha permesso di individuare prime e deferire poi all’autorità giudiziaria il responsabile. Gratitudine è stata espressa dalla parte coinvolta nel sinistro per la professionalità e tempestività dell’intervento.

Il lavoro nelle scuole

Vigilanza dei plessi scolastici poi, corsi di educazione alla legalità nelle classi di ogni ordine e grado, controllo pianificato del territorio in collaborazione con le altre forze dell’ordine sono le attività già in cantiere su mandato del sindaco Roberto Ascani per il nuovo anno della polizia locale della città della fisarmonica che nei giorni scorsi hanno permesso, tra l’altro, di individuare e deferire all’autorità giudiziaria alcuni soggetti a conclusione delle relative indagini.

La truffa

Da ultimo la Municipale segnala una truffa assicurativa con polizza falsa sottoscritta da un ignaro cittadino che, solo per una pura fatalità, non si è trovato in guai peggiori. Al riguardo la polizia locale informa di essere a disposizione della cittadinanza con i propri uffici e strumenti tecnologici per l’analisi dei documenti potenzialmente falsi raccomandando a tutti gli utenti di verificare sempre la genuinità dei preventivi polizze offerte telefonicamente da sedicenti broker.