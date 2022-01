Castelfidardo, Alessandro Lunardi in tv a “Tali e quali show”

CASTELFIDARDO – «Sono partito a 15 anni che cantavo davanti allo specchio col trench, le meches e le lenti a contatto azzurre e non avrei mai pensato di partecipare in un programma televisivo su Rai 1. A prescindere da come andrà, per me già essere arrivato qui è una grandissima vittoria e probabilmente ancora devo metabolizzare e rendermi addirittura conto del tutto». Tutta Castelfidardo stasera, 8 gennaio, tifa per lui, il fidardense, Alessandro Lunardi al “Tali e quali show”. La popolare trasmissione televisiva è un format che coinvolge dieci vip del mondo dello spettacolo: stesso conduttore, Carlo Conti, stessa giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Biagio Izzo, stesso gioco delle imitazioni di personaggi famosi. Tra i protagonisti della prima serata, e il primo a esibirsi, sarà proprio Lunardi stasera.

L’appello del sindaco

Felice, il sindaco Roberto Ascani ha lanciato un appello: «Invitiamo tutti a seguire la rete ammiraglia della Rai e a fare il tifo per Alessandro: una bella vetrina per lui e per la città. Caro Ale un pensiero personale è il minimo da parte mia. “Energia pura” ti abbiamo definito qualche anno fa e sono sicuro che saprai tirare fuori il massimo da te anche stasera. Sting, The Police e persino i Toto. Alle prove era sempre come fosse un concerto e ancora oggi hai la stessa voglia di esprimerti. Credo che questo, aldilà del talento, ti ha portato sempre più in alto, a testa alta, fino alla tv. Te lo meriti proprio. Vai Ale!».