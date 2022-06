Castelfidardo, al via la Festa europea della musica

CASTELFIDARDO – Nel solstizio del 21 giugno, come ormai tradizione, Castelfidardo si appresta ad accogliere la stagione estiva in un intreccio artistico di note e generi che accompagnano il sorgere e il tramonto del sole. Una magia inserita nel circuito della Festa Europea della musica che l’assessorato alla cultura e la Pro loco organizza per il sesto consecutivo anno in unità di intenti con la scuola civica “Soprani”.

Il concerto all’alba delle ore 5.25 all’Occhio di Horus di Porta Marina vede protagonista quest’anno il compositore, etnomusicologo e didatta Roberto Lucanero, che presenterà in prima esecuzione assoluta il suo nuovo brano Solstitium, composto per l’occasione e che simultaneamente sarà disponibile presso tutti i distributori digitali di musica. L’evento sarà l’apice di una sorta di tour de force discografico che a partire dal 21 gennaio ha impegnato Lucanero nell’iniziativa #ricordail21 pubblicando un singolo il 21 di ogni mese. Il maestro eseguirà tutti i suoi più recenti singoli, spaziando tra musica antica, tradizionale e composizioni originali, utilizzando – come sua cifra stilistica – fisarmonica, organetto semitonato e organo portativo medievale.

Alle 17.30, ai giardini Mordini, il concerto di musica classica “Giovaninconcerto”, di cui sono interpreti gli allievi dei corsi avanzati con un programma che partendo dalla musica barocca arriverà a toccare il periodo moderno del Novecento, senza tralasciare le composizioni per strumento a mantice. Alle 19 all’occhio di Horus, il concerto aperitivo di Simone Bompadre che presenta il suo nuovo progetto: il trio “Alboreando” intreccia trame e colori sonori del mondo rivisitando brani conosciuti e proponendo brani inediti. Come naviganti, ci si lascia trasportare dai movimenti sonori sulle onde delle tensioni e distensioni di quel mondo interiore mai stabile ma sempre in divenire, in continua evoluzione.

Alle 20.30, il concerto in piazza della Repubblica che unirà allievi e docenti di musica moderna. Saranno presentati i gruppi di studenti formatisi nei laboratori di musica d’insieme e una selezione dei migliori studenti di canto accompagnati dalla band dei docenti dei corsi di musica d’insieme. Un repertorio vasto che spazierà su più fronti, dai classici senza fine ai successi degli ultimi anni, da Aretha Franklin ai Muse, dai Jet a Olivia Rodrigo. Saranno inoltre possibili le esibizioni spontanee nei Sound Art corner.

Info e prenotazioni presso Pro loco (0717822987). In caso di maltempo, il programma non subisce variazioni ma le location si spostano al Salone degli Stemmi (concerto all’alba) e al cineteatro Astra.