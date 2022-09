Castelfidardo, tanti gli interventi nei plessi per l’inizio della scuola

«Per quanto le limitazioni anti-Covid stiano scemando, non neghiamo che l’attenzione rimane alta anche su questo fronte ,per essere pronti con adeguate contromisure in caso di rialzo dei contagi», dice l’assessore Romina Calvani

CASTELFIDARDO – Anche le scuole di Castelfidardo sono pronte al primo squillo della campanella mercoledì 14 settembre. Offerta fin dalla prima campanella la refezione scolastica per i fruitori del tempo pieno, il trasporto degli scuolabus e la copertura del pre-scuola alle famiglie che ne hanno manifestato l’esigenza. «Per quanto le limitazioni anti-Covid stiano scemando, non neghiamo che l’attenzione rimane alta anche su questo fronte per essere pronti con adeguate contromisure in caso di rialzo dei contagi – dice l’assessore alla Pubblica istruzione Romina Calvani -. Formulo a tutti gli studenti, insegnanti e al personale l’augurio di un anno scolastico regolare, proficuo e formativo».

I lavori

L’impegno dell’Amministrazione comunale per offrire una situazione di comfort agli studenti e a tutto il personale docente e non docente, si è tradotto durante l’estate in una serie di interventi diffusi: manutenzioni di vario genere effettuate dagli operai comunali o da ditte specializzate su vari plessi del territorio. Alle scuole d’infanzia “Rodari” la sistemazione ha interessato il pavimento in pvc, i servizi igienici, gli infissi e le vetrate, nonché la tinteggiatura delle aule nell’ala giardino e il rinforzo del terrazzo dell’uscita di sicurezza. A Sant’Agostino realizzata la ringhiera in ferro, l’installazione del grigliato e il pavimento esterno. All’infanzia delle Fornaci la manutenzione si è concentrata sulla sistemazione del pavimento e il giunto d’ingresso dei bagni mentre alla primaria-infanzia “Montessori” la molteplicità degli interventi ha riguardato fra l’altro l’imbiancatura dei locali interni e delle ringhiere esterne, la sistemazione delle piastrelle esterne, del muretto perimetrale, del cancello, della scala d’ingresso, il puntellamento del solaio del ripostiglio e la posa in opera di nuovi sanitari. Alla primaria Mazzini è stata effettuata la demolizione e la ricostruzione dei tetti dell’edificio A e B, la realizzazione e la tinteggiatura delle ringhiere e la revisione degli infissi, mentre alla primaria Dalla Chiesa è stato ripreso l’intonaco e la tinteggiatura della scala, fatte le staccionate, e la parziale sostituzione dell’impianto idrico nei bagni al servizio della palestra. Alla primaria Cialdini, lavori al pavimento esterno, alla recinzione metallica e cancello lato palestra Crocette, sostituzione ed integrazione staccionate; alla primaria Cerretano imbiancatura di una aula e delle ringhiere esterne, mentre alle medie Soprani e Mazzini sono stati fatte riprese d’intonaco e di piastrelle deteriorate o mancanti.