Casa di riposo di Loreto, una stanza per abbracciare in sicurezza

LORETO – Una “sala degli abbracci” nella quale i familiari potranno avvicinarsi, toccare i propri cari e, appunto, tornare ad abbracciarli è stata allestita nella residenza sanitaria riabilitativa di Loreto “Abitare il tempo-Santo Stefano riabilitazione” dove la direzione ha pensato di aprire il nuovo anno con una novità per i familiari e gli ospiti residenziali. Ha allestito appunto uno spazio adibito a una tipologia di incontri che finora, in epoca Covid, non era stato possibile. Ora lo è, grazie alla soluzione che consente, agli ospiti della struttura ed ai loro cari, di toccarsi in sicurezza.

«È certamente un modo, da parte dei familiari in visita, per essere più vicini ai propri cari – dice il direttore della rsa Antonio Maria Novelli – tenendosi la mano quando si parla, fare una carezza. Tutto ciò, ovviamente, in attesa e nella speranza che l’abbraccio, inteso nel senso “pre Covid” del termine, possa tornare presto a far parte della nostra normalità». La “stanza degli abbracci” ha l’obiettivo di limitare i disagi dovuti a questa forzata lontananza dai cari imposta dai criteri di sicurezza. “Abitare il tempo”, che fa parte della rete di strutture sanitarie del Gruppo Kos, è Covid free e sta effettuando screening rigorosi di tutto il personale a cadenza settimanale, mantenendo alta la guardia e adottando stringenti misure precauzionali per prevenire il contagio. “Il tutto conciliato con il mantenimento delle attività riabilitative e occupazionali che continuano ad essere garantite in un clima quanto più possibile vicino alla normalità”. Nel frattempo ha avviato la campagna di vaccinazione con ampia adesione da parte del personale sanitario e non.