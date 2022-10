Caro bollette, il sindaco di Loreto: «C’è grande preoccupazione»

LORETO – «Ho una grande preoccupazione, anche se per quel che mi riguarda sono sempre ottimista. Andremo incontro a tutta una serie di difficoltà per quello che riguarda famiglie, imprese e la nostra città tutta, anche la parte pubblica, in merito all’aumento delle bollette».

Ad affermarlo è il sindaco di Loreto Moreno Pieroni che ha diramato un videomessaggio sui social per rivolgersi a quanti più concittadini possibili informandoli della situazione, difficile anche per lo stesso municipio. «Le bollette stanno già arrivando e mettendo in difficoltà anche nella nostra città tanti, persino l’amministrazione comunale perché basta pensare soltanto che in pochi mesi abbiamo avuto un aumento di spesa per la pubblica illuminazione pari a 500mila euro – continua -. È una cifra molto alta e per questo siamo preoccupati. Saremo attenti e cercheremo di andare incontro alle esigenze che arrivano in particolar modo dalle famiglie più in difficoltà. È un impegno e vorrei portarlo avanti con grande determinazione». Il caro bollette preoccupa tanti esercizi commerciali, non “solo” famiglie. Nessuno è immune dagli aumenti e si teme davvero tanto per l’inverno. Maxi bollette stanno arrivando a negozi e centri commerciali della zona della Valmusone, in forte difficoltà, che non sanno come potranno riuscire a pagarle a fronte dei ricavi.

Leggi anche: Caro bollette, Schiavoni di Confindustria: «Imprese energivore in enorme difficoltà»