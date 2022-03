Caro bollette, il Pd di Osimo propone soluzioni a Regione e Comune

«Lo facciamo per affrontare in maniera seria e costruttiva la questione degli aumenti energetici, sempre più gravosi e insostenibili nel lungo periodo, tutelando e salvaguardando in particolar modo le fasce più deboli»

OSIMO – Il gruppo consiliare del Pd di Osimo prende in mano la situazione per quanto riguarda il caro bollette che affligge anche tanti osimani e propone, per punti, alcune proposte da portare in discussione nel prossimo Consiglio comunale. «Lo facciamo per affrontare in maniera seria e costruttiva la questione degli aumenti energetici, sempre più gravosi e insostenibili nel lungo periodo, tutelando e salvaguardando in particolar modo le fasce più deboli della popolazione», dicono.

A livello nazionale:

– intervenire all’Arera per prevedere dei tetti massimi ai prezzi di luce e gas;

– rivedere il sistema di accise e il regime dell’IVA, mantenendola definitivamente al 5 per cento o cancellandola del tutto;

-predisporre un meccanismo di riduzione delle bollette agganciato alle fasce di reddito o all’indicatore Isee, estendendo i beneficiari del bonus energia;

– recuperare le risorse di bilancio da una maggiore tassazione sugli extraprofitti realizzati dalle società energetiche.

A livello locale:

– chiedere alla Regione Marche di sospendere immediatamente l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, così da avere un effetto positivo sull’economia di imprese e famiglie;

– mettere in atto azioni di risparmio energetico e riduzione dei consumi, compreso l’abbassamento di uno-due gradi delle temperature degli edifici del Comune di Osimo e delle società partecipate, ad eccezione degli edifici adibiti a ricovero o sanità, per ottenere dei risparmi di spesa con cui finanziare un fondo destinato a imprese e famiglie per contribuire al pagamento delle bollette;

– promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo, che prevedono la condivisione dell’energia elettrica tra più soggetti (privati, associazioni e Comune) prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.