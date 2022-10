Caro bollette, Osimo rinuncia alla pista di pattinaggio per Natale

OSIMO – Deve rinunciare alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, ormai da diversi anni la principale attrazione delle festività natalizie fino all’Epifania, posizionata in pieno centro storico, l’amministrazione comunale di Osimo. Il caro bollette non risparmia nemmeno la “città dei senza testa” che così ha deciso per la soluzione più drastica mentre, nel frattempo, studia un’illuminazione più soft.

«Qualche tempo fa come membro dell’Anci avevo chiesto all’associazione di dettare una linea uniforme per tutti in merito al caro bollette e quindi al risparmio di risorse economiche per ogni tipo di utenza, però ci vuole tempo e ogni Comune ha fatto le sue scelte – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. L’amministrazione comunale ha deciso di rinunciare alla pista che impiega risorse economiche ingenti e per quanto riguarda le luci vedremo di spendere meno per fare un gesto importante per il Natale. In generale stiamo cercando di efficientare tutto quello che è possibile. Vorremmo ad esempio spegnere parte dell’illuminazione pubblica, ci sono delle linee guida sulla luminosità delle strade che non sono cogenti, vorremmo comunque rispettarle ma in vista delle festività abbassarne alcune. Negli edifici pubblici stiamo incentivando la sostituzione delle lampade a led. Dove possibile siamo arrivati a installare il fotovoltaico e abbiamo efficientato le centrali termiche nelle scuole con il telecontrollo».

Nella vicina Loreto la parrocchia di Villa Musone, in collaborazione con il comitato di quartiere, ha organizzato per sabato 29 ottobre un evento per raccogliere fondi per le luminarie “sobrie” che caratterizzeranno il Natale 2022.