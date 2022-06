Osimo, cane incastrato nella ringhiera salvato dai pompieri

OSIMO – Era rimasto incastrato con la testa nella ringhiera del terrazzo, rimanendo sospeso nel vuoto. Ci sono stati messaggi di panico quando anche alcuni vicini di casa hanno visto quel cane disperato in gravi difficoltà e hanno temuto davvero per la sua sopravvivenza. Ci hanno pensato i vigili del fuoco a trarre in salvo il rottweiler.

L’intervento è avvenuto stamattina (6 giugno) ad Osimo, attorno alle 10.30, in un appartamento di via Chiaravallese. Sono partiti a sirene spiegate non appena è arrivata la richiesta di aiuto. La squadra dei pompieri del distaccamento osimano ha provveduto ad imbracare il cane con tecniche di derivazione Saf (speleo alpino fluviale) ed è riuscita a liberato.

Il rottwelier ha collaborato con la squadra dei pompieri per porre fine al suo stato di sofferenza e alla fine, con pazienza, ce l’ha fatta. Il cane è stato riconsegnato al proprietario lì presente, dopo l’accertamento sul suo stato di salute che è risultato essere buono. I presenti hanno tirato un sospiro di sollievo per il povero cane.