Camerano, vandali scatenati in piazza Roma

CAMERANO – Scritte ingiuriose sono comparse su un muro nella centralissima piazza Roma di Camerano. Nella notte tra mercoledì e giovedì (5 ottobre) poi ignoti hanno appiccato il fuoco all’albero illuminato di fronte, davanti ai locali della ex sede della Bcc, e a un cestino dell’immondizia. «Si tratta di un gesto chiaramente intimidatorio – ha commentato il sindaco Oriano Mercante -, a danno di un bene della collettività, atto a fomentare nel paese un clima di odio e violenza. Le scritte minacciose rivolte alla mia persona non fanno altro che rendere ignobile il gesto che, chiaramente, qualifica da sé chi lo ha compiuto ma che certamente non scalfisce la determinazione della mia giunta comunale ad andare avanti. Auspico che anche le forze di opposizione, in considerazione del principio del rispetto istituzionale e del dettato costituzionale, si dissocino, esprimendo piena solidarietà e massima condanna all’atto compiuto».

Non è il primo episodio di vandalismo. «Già lo scorso dicembre ignoti avevano bruciato l’albero di Natale addobbato in piazza Roma. Gesto incommentabile, incivile e codardo aggravato dal significato che il bene danneggiato rappresentava per l’intera comunità cameranese». Polizia Municipale e Carabinieri sono già al lavoro per rintracciare i responsabili ripresi dalle telecamere di videosorveglianza poste in piazza Roma.