Camerano, successo per il presepe vivente al cantinone

CAMERANO – Il 26 dicembre ha avuto luogo a Camerano la prima rappresentazione vivente della Natività. Numerosi sono stati i visitatori che sono rimasti affascinati da questo evento che li ha trasportati nel passato, ai tempi dell’antica città di Betlemme, dove avvenne il miracolo della nascita di Gesù. Uno dei pochi eventi in zona tra quelli che sono riusciti a tenersi ugualmente nonostante le restrizioni e sicuramente l’unico presepe vivente. La rappresentazione riavrà luogo domenica 2 gennaio e il giorno dell’Epifania dalle 16 alle 19.30 al cantinone del Comune di Camerano, situato in piazza Matteucci. L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria in gruppi di dieci persone ogni dieci minuti al 0717304018 nelle fasce orarie 9.30-12.30 e 15.30-18.30. Super green pass e mascherina ffp2 obbligatori. L’evento è organizzato dal Comitato Presepe in collaborazione con la Proloco e il Comune di Camerano.

Gli altri eventi

Sono aperte anche le grotte sotterranee per le visite guidate. Ci sono altri eventi natalizi in programma come la quarta mostra di arte presepiale nella chiesa di San Francesco, un’esposizione di 40 presepi artistici cui è collegata una raccolta fondi a sostegno delle attività del centro giovanile di Camerano organizzata dal Gruppo presepi in collaborazione con il Comune. Orari della aperture: 31 dicembre, 1-8 gennaio dalle 16 alle 19, 2-6-9 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. C’è anche la mostra “Fiabe di Natale” nei locali della Bcc di Filottrano, situati in piazza Roma organizzata dall’associazione culturale “Le Muse” con il patrocinio del Comune accanto alla mostra di pittura aperta dal 23 dicembre al 7 gennaio dalle 17.30 alle 19.30. Chiusa nelle giornate del 31 dicembre e del primo gennaio.