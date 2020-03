Camerano, in tre rubano vestiti dai negozi: arrestate

CAMERANO – Sono state sorprese nel piazzale del centro commerciale mentre si allontanavano. Questo dopo aver depredato quattro negozi di abbigliamento, asportando capi di vestiario ed accessori vari, per un valore di circa 600 euro. Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 marzo, al centro commerciale “Grotte center” di Camerano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, nell’ambito dei servizi preventivi di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza per furto pluriaggravato in concorso tre giovani donne, di etnia rom residenti nella provincia di Ancona. La refurtiva, tutta recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari.



Ad accorgersene sarebbero stati proprio i commessi dei negozi che hanno chiamato i carabinieri, già nei paraggi per i controlli appunto.

Dei fatti è stato informato il Sostituto Procuratore di turno della Procura al tribunale di Ancona, che ha disposto nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida conclusa stamattina (4 marzo) che ha rinviato l’udienza al primo luglio. Da oggi le imputate hanno l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.