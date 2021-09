Camerano, la lista di Oriano Mercante candidato sindaco si presenta

CAMERANO – Le elezioni del 3 e 4 ottobre si avvicinano a Camerano. La campagna elettorale si scalda e fioccano gli incontri con i residenti e le presentazioni di programmi e candidati. Proprio questa sera, 17 settembre, alle ore 21 in piazza Matteucci il dottor Oriano Mercante presenta i suoi candidati consiglieri della lista civica “Camerano unita” in quota centrosinistra che lo sostiene in questa tornata elettorale.

Una squadra coesa formata da 12 cameranesi doc che si candidano a far parte del Consiglio comunale.

«Nella mia squadra ci sono persone valide e piene di passione – dice Mercante -. Ho pensato che fosse arrivato il momento giusto per fare qualcosa di più per questa città che amo, con un ruolo, se i cameranesi lo vorranno, di cui sento tutta la responsabilità ma che voglio affrontare con la massima convinzione e determinazione».

Prima le donne. Le candidate sono Barbara Mori, laureata in economia, con master Istao, dottore commercialista e revisore contabile; Martina Pierani, diploma di agrotecnico, attualmente lavora come commessa, Stefania Sabbatini, diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere, impiegata presso la fondazione Ceci; Chiara Sordoni, psicologa clinica e di comunità, all’interno di un istituto scolastico e in uno studio professionale, nonché docente presso un ente di formazione professionale. Otto gli uomini. Bruno Breccia, laureato in economia e di professione Consulente informatico; Francesco Carella, laureato in medicina con lode, medico e futuro specializzando in medicina interna; Federico Lauretti, di professione operaio specializzato in un’azienda del settore metalmeccanico di Camerano; Larry Luchetti, maestro federale di tennis (con esperienza ventennale) e direttore tecnico dello Junior tennis Osimo ed educatore professionale al Cse Arcobaleno di Castelfidardo; Giacomo Marincioni, attualmente impiegato tecnico e con un’esperienza trentennale nell’artigianato, già presidente provinciale dei metalmeccanici della Confartigianato e già vicepresidente del consorzio di stampisti Pool Expert Marche; Federico Pini, impiegato presso la provincia di Ancona come tecnico alla viabilità, con alle spalle anche un’esperienza di 16 anni nel settore delle telecomunicazioni; Marco Principi, educatore presso il centro diurno per disabili di Camerano, da 18 anni insegna calcio ai bambini e ragazzi cameranesi. Ha alle spalle un mandato da consigliere comunale (2011-2016) ed è assessore uscente, Roberto Roldi, perito meccanico, dal 1993 in servizio come caporeparto del nucleo speciale sommozzatori dei Vigili del fuoco di Ancona, dal 2019 è membro del Consiglio direttivo dell’Ente Parco del Conero e dal 2016 è consigliere comunale di maggioranza nel Comune di Camerano.