Camerano in lutto, è morto l’ex sindaco Carlo Pesco

CAMERANO – È deceduto nella sua abitazione Carlo Pesco, ex sindaco di Camerano, ieri sera, martedì 29 novembre. Aveva 74 anni. Si è spento per un malore. Lascia la moglie e i due figli. Era il 2001 quando è stato riconfermato sindaco con una coalizione di Centrosinistra dopo il suo primo mandato cominciato nel 1997. Ha traghettato per dieci anni vestendo la fascia tricolore la città del Rosso Conero. Per una vita è stato professore, insegnava Filosofia ai suoi studenti. Ha condiviso per anni il servizio nella Caritas dove ha rivestito il ruolo di vicedirettore da ultimo e dal 2013 al 2018 di direttore. È stato molto attivo anche nell’Agesci. Sempre al lavoro anche per la sua Camerano, spesso ha condotto convegni e visite celebrando la storia della cittadina alle pendici del Conero. Memorabili le sue lezioni sulla Seconda Guerra Mondiale vissuta dai cameranesi. Era un grande conoscitore della storia cittadina legata soprattutto al famoso percorso ipogeo di cui si faceva guida e promotore.

I ricordi

«L’intero Comune di Camerano vuole esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Carlo Pesco, che è venuto a mancare oggi. Ci uniamo alla famiglia in questo doloroso momento con commozione e affetto. Ciao Carlo, grazie di tutto, ci mancherai», è il messaggio del Comune. «La Caritas Diocesana Ancona-Osimo si unisce al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa di Carlo Pesco, Direttore della Caritas dal 2013 al 2018 – dicono dalla Caritas -. Uomo di grande fede, sempre pronto a mettersi al servizio dei poveri e della chiesa e della comunità in tanti ambiti. Ci stringiamo in preghiera con quanti l’hanno conosciuto e amato». Anche il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni lo ricorda: «Dolore immenso per la prematura scomparsa di Carlo Pesco. Mi unisco nel dolore alla famiglia ed esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari. Un grande uomo, umile, disponibile, altruista sempre pronto a mettersi al servizio degli altri. Lo ricordo da ex sindaco della sua città e quale direttore della Caritas. Ad Osimo inaugurammo insieme l’Emporio solidale a servizio dei meno abbienti». È rimasto nel cuore di tanti, studenti, politici, volontari. Tutto il paese è stretto attorno al dolore dei familiari oggi. I funerali saranno fissati a ore e si terranno nella sua Camerano. Dovrebbero tenersi venerdì 2 dicembre nella chiesa dell’Immacolata Concezione.